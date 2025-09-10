본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“수시 원서 여기에 내면 되나요”
동아일보
입력
2025-09-10 03:00
2025년 9월 10일 03시 00분
김태영 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250909/132353116/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
2026학년도 수시모집 원서접수 첫날인 8일 대전 동구에 있는 한 대학교 입학처에서 수험생들이 서류를 제출하고 있다.
#2026학년도
#수시모집
#원서접수
#대전
#동구
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
KT 소액결제 피해, 유령 기지국 세워 해킹 의혹 수사
‘잠실 르엘’ 청약 만점통장 나와… 4인 가족은 만점도 탈락
트럼프 서명 ‘외설 편지’ 美하원 공개… 다시 불거지는 엡스타인 연루 의혹
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0