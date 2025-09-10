동아일보

“수시 원서 여기에 내면 되나요”

  • 동아일보
2026학년도 수시모집 원서접수 첫날인 8일 대전 동구에 있는 한 대학교 입학처에서 수험생들이 서류를 제출하고 있다.

#2026학년도#수시모집#원서접수#대전#동구
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
