무안군민 절반 “광주공항 이전 찬성”

응답 810명 중 53%… 첫 찬성 과반
전남도는 최근 광주 민간·군 공항의 전남 무안 통합 이전에 대한 여론조사에서 처음으로 ‘찬성’이 50%를 넘은 것과 관련해 “지역 발전의 새로운 동력을 확인한 것”이라며 환영했다.
공항 활성화-경제 보상 기대 이유
9일 전남도에 따르면 리얼미터가 최근 실시한 광주 민간·군 공항 통합 이전 여론조사 결과, 무안군민의 53.3%가 광주 민간·군 공항의 무안 통합 이전에 찬성한다고 응답했다. 이번 조사는 리얼미터가 4∼5일 무안군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 810명을 대상으로 진행했으며, 무선전화 가상번호 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.4%포인트다.
전남도는 이번 결과에 대해 “그동안 반대 의견이 우세했지만 처음으로 찬성이 절반을 넘어섰다는 점에 큰 의미가 있다”며 “통합 이전 논의의 분수령이자 지역 발전의 새로운 동력을 확인한 것”이라고 강조했다.
세부 조사 결과, 찬성 이유로는 △무안국제공항 활성화 기대(44.1%) △경제적 보상 및 지원(28.2%) △인구 증가 기대(17.3%) 등이 꼽혔다. 통합 이전 시 우선 지원 과제로는 △산업단지 등 지역발전사업(31.1%) △경제적 보상 및 소득사업(29.2%) △국가 공공기관 이전(16.2%) △교통망 확충(14.7%) 등이 제시됐다.
전남도는 이번 과반 찬성의 배경으로 6월 광주·전남 타운홀 미팅에서 이재명 대통령이 “광주 민간·군 공항 통합 이전을 국가가 책임지고 추진하겠다”고 밝힌 점을 들었다. 국가 주도의 확실한 해결 의지가 주민들에게 신뢰를 주면서 불신과 불안이 많았던 여론이 안정과 기대감으로 전환된 것으로 분석했다.
김영록 전남지사는 “전남도가 광주·무안 간의 중재자 역할을 넘어 문제 해결의 페이스메이커가 돼 6자 태스크포스(TF) 논의가 원활하게 추진되도록 하겠다”며 “앞으로 정부·광주시·무안군과 긴밀히 협력해 소음 피해 최소화와 실질적인 보상·지원 대책을 마련하고, 무안국제공항을 서남권 거점 공항으로 발전시키는 방안을 강력히 추진하겠다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0