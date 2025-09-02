남의 차 문 열다 잡힌 20대 횡설수설…팔엔 주사 자국

채널A

경찰은 훔진 물건은 없는 것으로 보고 남성을 절도미수 혐의로 입건한 뒤 응급 입원을 시킨 것으로 알려졌다. 또한 남성의 모발 등을 채취해 국과수에 마약 투약 여부에 관한 정밀 감정을 의뢰하기로 한 것으로 전해졌다.