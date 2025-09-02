자살시도자 사후관리, 조기개입…외국서 배우는 자살예방 노력

국회자살예방포럼이 국제사회 전문가들과 머리를 맞대고 자살시도자 사후관리, 자살예방 클리닉 운영 등 자살예방 방안을 공유했다.
제3기 국회자살예방포럼은 2일 국회 의원회관에서 ‘자살예방을 위한 국제사회의 노력’을 주제로 ‘2025 제8회 국회자살예방포럼 국제세미나’를 개최했다.
첫 발표에 나선 랴오시청 대만 국립대 교수는 “대만은 2006년 자살률 급등을 계기로 자살 시도자 사후관리 체계(NSSS)와 국가 자살통계 인프라를 구축해 조기 개입과 추적 관리 체계를 마련했다”며 “2019년 자살예방법 제정으로 사후관리, 유해 물질 접근 제한, 언론 보도 가이드라인이 법제화되고, 부처 간 협력 기구를 통해 정책을 실행 중”이라고 설명했다.
매즈 프리보르 주한덴마크대사관 참사관은 “덴마크는 1980년대 세계 최고 수준이던 자살률을 크게 낮췄지만, 정신질환 치료 환자의 자살률, 특히 퇴원 직후 위험이 여전히 크다”며 “2024년 국가 자살예방 행동계획을 통해 자살예방 클리닉 확대, 퇴원 환자 사후관리 강화, 위기 대응 계획, 당사자 경험자(peer) 참여 등을 추진한다”고 밝혔다.
정선재 연세대 교수는 “한국은 OECD 최고 수준의 자살률을 보이며, 고령층, 청년 여성 등 고위험군 문제가 두드러진다”며 “자살예방법, 게이트키퍼 교육, 유가족 지원 등 정책이 추진됐지만 지역 격차와 낙인, 예산 부족이 한계로 남아 있다”고 지적했다.
임삼진 생명존중시민회의 상임이사는 “고위험군 지원과 낙인 해소, 범정부 차원의 자살대책위원회 설치가 필요하다”며 “부처 협력과 지역 중심 예방이 지속 가능한 정책 과제”라고 강조했다.
마지막 발표에서는 삼성금융네트웍스와 한국생명의전화가 운영하는 ‘라이키 프로젝트’ 대학생 멘토와 참여 학생들이 청소년 자살 예방 활동을 소개했다. 이들은 “‘마음보호훈련’을 통해 위기 청소년을 조기 발견·지원하며 생명존중 문화를 확산한다”고 설명했다.
세미나에서는 지난 7월 마포대교에서 자살시도자를 구조한 정선아 한양대병원 사회복지사에게 감사의 뜻을 전하는 시간도 마련됐다.
더불어민주당 소속 김교흥 포럼 공동대표는 “작년 자살로 숨진 이가 1만 4439명으로 전년보다 461명(3.3%) 늘었다”며 “자살문제는 곧 사회구조적 문제이고 종합적 대책이 필요하다”고 말했다.
국민의힘 소속 정점식 공동대표 역시 “자살은 개인 문제가 아니라 사회 전체가 함께 해결해야 할 과제”라며 “조기 개입을 위한 체계적 시스템이 구축돼야 한다”고 강조했다.
제3기 국회자살예방포럼은 국회의원들이 나서 우리의 소중한 국민들의 생명을 보호하자는 취지로 지난해 9월 창립했다. 현재 여야 국회의원 27명이 참여하고 있으며, 자살예방 정책 세미나와 국제세미나, 입법 및 예산확보, 제도개선 활동, 국회자살예방대상 시상식 개최, 지방자치단체 자살예방 실태 조사 등을 안전생활실철시민연합, 생명보험사회공헌위원회와 공동으로 추진해 오고 있다.
댓글 0