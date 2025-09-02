韓, 보건안보 역량 입증…WHO 합동외부평가 93% 5점 만점

우리나라가 세계보건기구(WHO) 주관 합동외부평가에서 56개 지표 중 52개 지표에서 5점 만점을 받았다. 나머지 4개 지표도 2017년 1차 평가 대비 역량이 향상되거나 유지됐다.
질병관리청은 세계보건기구(WHO)가 주관한 제2차 합동외부평가에서 대한민국 보건안보 시스템은 견고하며 지속 가능한 역량을 갖춘 것으로 평가받았다고 2일 밝혔다.
이번 평가는 국가 공중보건위기 대비·대응 역량을 WHO 외부평가단이 객관적으로 검증하는 자리다. WHO 합동외부평가단은 충북 오송 질병청을 방문해 지난달 25일부터 29일까지 합동외부평가를 완료했다.
평가 기간에 질병청 긴급상황실과 진단실험실, 생물안전 3등급 교육시설을 비롯해 서울시 보건환경연구원, 천안시 서북구보건소, 농림축산검역본부, 김해공항검역소, 분당서울대병원, 중앙 방역물자 비축센터 등을 현장 실사하며 대응 역량을 확인하고 중앙부처 간, 중앙부처와 지자체 간 협업 과정도 점검했다.
평가 결과 19개 평가영역의 총 56개 지표 중 52개 지표가 5점 만점을 받았고 나머지 4개 지표가 4점을 받는 등 2017년 1차 평가 대비 모든 영역의 지표에서 역량이 향상되거나 유지됐다. 합동외부평가 점수는 5개 등급으로 구분되는 데 5점의 경우 지속 가능한 역량을 확보했음을 인정하는 최고 등급이다.
2017년 평가에서는 총 48개 지표 중 5점이 29개(61%), 4점 15개(31%), 3점 4개(8%)였으나 올해는 56개 지표 중 5점 52개(93%), 4점 4개(7%) 등이었다.
지나 사만 WHO 서태평양지역사무처 긴급대응국장은 “2017년 1차 평가 때보다 더욱 견고해진 위기 대응 시스템, 신종감염병 대비·대응 계획과 훈련 체계는 놀라운 성과”라고 평가했다.
향후 보강이 필요한 역량으로는 보건 위기 상황에서의 성별 건강 영향 분석과 지난해 개정된 국제보건규칙 이행을 위한 보건안보 전략 수립이 꼽혔다. 행동과학·사회과학 등 공중보건 위기 대응을 지원할 수 있는 연구 분야를 확대하고 지역사회 협력 네트워크를 제도화해 위기 시 효과적인 소통을 가능하게 할 필요가 있다고도 강조했다.
평가단은 6가지 핵심 권고안도 제시했다. 특히 팬데믹 대비·대응을 위한 전담 기금과 같은 장기적 재원 조달 체계 마련의 필요성을 강조하고 폭염과 같은 기후변화 요인의 인구 고령화 추세 등 사회적 변화를 고려해 취약계층의 요구를 보건안보 계획에 반영할 것을 권고했다.
또 국가 국제보건규칙 당국을 지정해 정부 전체와 다양한 사회 부문 간 정책을 조율하는 역할을 하고 보건안보를 위한 다부분 국가 행동계획을 수립해 이행할 것을 촉구했다.
임승관 질병청장은 “WHO 합동외부평가 결과는 코로나19 이후 더욱 복잡해진 글로벌 보건위기 상황에서 국가 간 협력을 강화하고 정책 지원 우선순위를 정하는 데 중요한 기초 자료가 될 것”이라며 “공중보건위기 대응 체계를 더욱 견고하게 만들어 미래 공중보건 위협에 체계적으로 대비하는 한편 우수한 사례는 보건 취약국에 공유해 국제사회에서 대한민국 역할을 확대하겠다”고 밝혔다.
WHO 합동외부평가단의 평가 결과 최종보고서는 11월께 WHO 홈페이지를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.
댓글 0