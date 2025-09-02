동아일보

[동대문구] 한의학 유물에 깃든 선조들 치유법

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

서울약령시한의약박물관, ‘약기’ 특별전 개최
동대문 지역 고미술 전문가들과 협력 전시
한의학 유물 47점 특별전 10월 말까지

서울약령시한의약박물관 ‘약기’ 특별전 포스터. 동대문구 제공
서울약령시한의약박물관 ‘약기’ 특별전 포스터. 동대문구 제공
동대문구(구청장 이필형)가 운영하는 서울한방진흥센터(서울약령시한의약박물관)가 10월 31일까지 특별전 ‘약기(藥記)-누군가의 손에서 또 다른 누군가의 삶으로’를 연다. ‘약기(藥記)’는 ‘약(藥)’과 ‘기록할 기(記)’를 합친 말로, 치유의 역사를 기록하고 이름 없이 유산을 지켜온 ‘숨은 지킴이’들에게 헌정하는 의미를 담았다.

이번 전시는 동대문 지역 고미술 전문가들과의 첫 협력으로 마련됐으며 △거창박물관 △고운 △예명당 △현송갤러리 등 4곳의 소장가가 참여한다. 정지태 거창박물관 관장이 기증한 17세기 약방문 편지부터 약저울, 약맷돌, 약탕기 등 서민들이 주로 사용하던 의료도구까지 소장가들이 평생에 걸쳐 수집한 한의학 유물 47점을 통해 우리 선조들의 치유 역사를 느낄 수 있다.

서울약령시한의약박물관 관계자는 “이번 전시를 통해 한의학 유물 속에 숨겨진 선조들의 삶과 맞닿은 다양한 이야기를 만나보시길 바란다”고 전했다.

#서울 톡톡#서울#동대문구
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0