환경공단 직원, 작업중 충돌한 드론 파편에 맞아 숨져

전주서 용역회사직원이 시범 조종
대기질 측정 장비 운반 시험중 사고
건설현장 2015곳 석달간 점검
안전관리 부실 5372건 적발돼
전북 전주시의 한 공장에서 40대 준정부기관 근로자가 작업 중 드론 파편에 맞아 숨졌다. 이재명 대통령이 ‘산업재해와의 전쟁’을 선포한 가운데 공공 부문에서도 산재가 잇따라 발생하고 있다.
28일 전북경찰청과 한국환경공단에 따르면 이날 오전 11시경 전주시 덕진구 팔복동의 한 공장 굴뚝 난간에서 공단 직원 김모 씨(40)가 드론 파편에 맞아 쓰러졌다. 119구급대가 신고를 받고 출동했지만 김 씨는 의식과 호흡이 없는 상태였다. 구급대가 응급처치를 하며 병원으로 옮겼지만 김 씨는 끝내 숨졌다.
김 씨를 가격한 파편은 드론이 굴뚝에 부딪히며 떨어져 나온 것이었다. 당시 공단은 약 10kg인 대기질 측정 장비를 드론으로 옮기는 시범사업을 진행하고 있었다. 지상에서 약 50m 높이인 굴뚝 난간으로 장비를 2차례 옮긴 뒤 3번째로 장비를 실어 나르던 중에 사고가 난 것. 드론은 날개 길이 약 80cm, 자체 무게는 60kg이었다.
드론은 용역회사 직원이 조종했고, 숨진 김 씨는 사고 당시 안전모 등을 착용하고 있었다고 한다. 경찰은 드론 조종자와 공단의 과실 여부를 조사하는 한편, 김 씨의 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 부검을 진행할 예정이다. 고용노동부 전주지청과 한국교통안전공단도 사고 조사에 착수했다.
정부의 안전관리 대상 준정부기관인 한국환경공단은 지난해에 안전예산을 1253억 원 책정했는데, 이는 2023년(1511억 원)보다 20.6% 삭감된 규모였다. 2020∼2024년 5년간 한국환경공단에선 산재 사망자가 3명 발생했다.
한편 28일 국회 국토교통위원회 소속 신영대 더불어민주당 의원이 국토교통부와 산하 기관 등 12개 점검기관에서 제출받은 자료에 따르면 전국의 건설 현장 2015곳에서 벌점, 과태료, 시정명령 등 5372건이 지적된 것으로 집계됐다. 올해 5월 19일부터 지난달 15일까지 아파트, 건축물, 도로, 철도, 공항 등을 조사한 결과다. 지적 사항 중 추락 방지 및 가설 구조물 설치 미흡 등 안전 관리 관련이 3157건(58.8%)으로 가장 많았다. 이어 콘크리트·철근 관리나 계측 미흡 등 시공 관련이 1288건(24%), 자재 규격 미달 및 보관 불량 등 품질 관련이 385건(7.2%) 확인됐다.
