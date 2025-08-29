광주 북구, 10월 추진 ‘건강 주치의제’ 중간보고

광주시 북구는 28일 문화센터에서 건강 주치의제 시범사업 실행방안 용역 중간보고회를 개최했다. 북구는 10월 건강 주치의제 추진을 앞두고 인하대 산학협력단에 의뢰한 연구용역의 추진 사항을 공유하고 발전 방안을 논의하기 위해 이번 보고회를 마련했다.



임종한 인하대 교수는 보고회에서 △건강 주치의제 추진 배경 △용역 중간 성과와 과제 △향후 계획 등을 설명하며, 주치의제 도입의 필요성과 북구 특성에 맞는 제도 연구 성과를 발표했다. 임 교수는 “고령화와 만성질환 발병률이 급격히 증가하는 상황에서 1차 의료 중심의 주치의제 도입은 선택이 아닌 필수가 될 것”이라며 “광주 북구와 함께 주치의제 전국 확산의 첫걸음을 시작한 만큼 성공적으로 시행될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.



보고회에 이어 공공의료 정책 권위자로 알려진 오주환 서울대 교수가 좌장을 맡아 학계, 의료계, 주민 대표 등 6명이 토론을 펼치며 맞춤형 주치의제 실행 방안을 모색했다. 앞서 6일 정은경 보건복지부 장관이 북구를 방문해 주치의제 시범 운영 현황을 보고받고 관련 사항을 논의한 바 있다.



