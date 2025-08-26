“아픈 아이들 위해 써달라”…세상 떠나며 1억 기부한 폐암 환자

건설현장 일용직-청소하며 모은 돈
폐암으로 숨진 60대 환자가 ‘아동을 위한 치료비로 써달라’며 1억원을 기부했다.
가천대 길병원은 21일 폐암으로 숨진 이성덕 씨(63)의 가족으로부터 1억원을 기부받았다고 26일 밝혔다.
이 씨는 건설 현장 일용직과 청소 등 일을 하면서 생활해 왔다. 1년 전 감기에 걸린 줄 알고 병원을 찾았던 이 씨는 폐암을 진단받았다. 이후 병세가 악화되면서 이달 15일부터 응급실을 거쳐 입원 치료를 받았다.
이 씨는 치료 중에도 병원 사회사업팀에 직접 전화해 “기부하려면 어떻게 해야 하느냐”고 문의한 것으로 전해졌다. 이 씨의 뜻에 따라 가족들은 장례가 끝난 뒤 1억 원을 기부했다.
이 씨의 조카는 “폐암으로 아팠던 이모가 ‘아픈 아이들을 위해 남은 재산을 기부해달라’는 뜻을 남겨 기부하게 됐다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
