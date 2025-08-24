특검, 한덕수 구속영장 청구…“내란 우두머리 방조 혐의”

‘12·3 비상계엄’ 사태를 수사 중인 내란특검팀(특별검사 조은석)이 한덕수 전 국무총리에 대해 ‘내란 우두머리 방조’ 혐의 등을 적용해 구속영장을 청구했다.
헌정사상 전직 국무총리에 대해 구속영장이 청구된 사례는 이번이 처음이다.
내란특검은 24일 17시 40분 한덕수 전 국무총리에 대해 내란 우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성, 공용서류 손상 혐의 등 6가지 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 구속영장 청구서는 54페이지 분량이다. 영장 청구 사유는 범죄가 중대하고 증거인멸 및 도주의 우려, 재범 위험성이 있다는 점이다.
박지영 특검보는 “국무총리는 행정부 내에서 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하는 유일한 공무원으로 대통령의 국가 및 헌법 수호 책무 보좌하는 제1의 국가기관”이라며 “대통령이 자의적 행사를 사전에 견제할 수 있는 헌법적 장치인 국무회의 부의장이자 대통령 직속의 부서 권한을 갖고 있다”고 설명했다.
이어 “위헌한 비상계엄을 사전에 막을 수 있었던 최고의 헌법기관인 국무총리의 지위와 역할을 고려한 것”이라고 덧붙였다.
헌법과 정부조직법에 따르면 국무총리는 대통령의 명을 받아 행정 각부를 통할하고 행정기관의 장을 지휘·감독한다. 국방부 장관 또는 행정안전부 장관의 계엄 선포 건의도 국무총리를 거쳐 대통령으로 건너간다. 국무회의 역시 국무총리가 부의장 역할을 한다.
특검팀은 이런한 헌법상 책무를 진 한 전 총리가 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄의 법적 정당성을 완성하기 위해 국무회의를 소집하도록 건의하는 등 이를 견제하지 않고 오히려 법망을 회피할 수 있도록 일조했다고 보고 있다.
한 전 총리는 앞서 특검 조사에서 ‘계엄 선포를 반대하기 위해 국무회의를 소집했다’고 주장했지만, 특검팀은 국무위원들이 모두 참석한 뒤 ‘반대’ 의견을 수렴해 윤 전 대통령에게 보고했어야 했다고 판단했고 한 전 총리가 이 같은 적극적인 조처를 하지 않았다고 보고 있다.
실제로 한 전 총리는 처음 일부 장관만 선별적으로 연락을 취했고 이후 호출한 국무위원 6명 중 박상우 전 국토교통부 장관과 안덕근 전 산업통상자원부 장관 등 2명이 도착하지 않았는데도 정족수가 채워지자마자 국무회의를 진행했다.
한 전 총리의 주장대로라면 아직 도착하지 않은 박 전 장관과 안 전 장관 등의 도착을 최대한 기다린 뒤 이들의 의견을 모두 취합해 계엄을 최대한 늦추고 윤 전 대통령의 계엄선포를 막을 방책을 마련했어야 한다는 것이 특검팀의 판단이다. 실제로 한 전 총리는 당시 국무위원들을 상대로 윤 전 대통령의 계엄 선포를 막아달라는 요청을 하지 않은 것으로 알려졌다.
특검팀은 특히 이른바 ‘사후 선포문’이 윤 전 대통령의 계엄에 절차적 정당성을 부여하는 한 전 총리의 구속영장 청구의 결정적인 물증으로 보고 있다. 한 전 총리는 지난해 12월 3일 비상계엄 사태 이틀 후인 12월 5일 작성된 사후 선포문의 작성·훼손 혐의를 받고 있다.
특검팀은 한 전 총리가 한국예술종합학교(한예종) 폐쇄를 지시하는 등 윤 전 대통령 영장에 적시한 ‘직권남용’ 혐의를 이번에는 적시하지 않았다. 박 특검보는 “범죄혐의에 대해서 충분 소명할 수 있는 증거를 수집했다”고 말했다.
법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이달 26∼27일쯤 열릴 것으로 전망된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
