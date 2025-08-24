‘영종하늘대교’냐, ‘청라대교’냐…전국 곳곳서 벌어지는 ‘지명 갈등’

세계 최고 높이 해상 교량 전망대로 기네스북 등재를 노리는 인천의 새 교량 이름을 두고 기초자치단체 간 갈등이 이어지고 있다. 인천시가 중구, 서구 두 지자체가 낸 명칭을 절충해 ‘청라하늘대교’라는 대안을 내놨지만, 양측 모두 반발하면서 재심의가 예정돼 있는 상황이다. 인천뿐 아니라 전국 곳곳에서 “내 지역 이름을 달겠다”는 지명 갈등이 이어지고 있다. 한쪽 손만 들어주기 어려운 만큼 현명한 조정 방식을 찾는 선례를 만들어야 한다는 지적이 나온다.
● 기네스북 오를 다리 두고 서로 “우리 지역명”
24일 인천시에 따르면 올해 말 개통 예정인 ‘제3연륙교’(중구 영종~서구 청라) 명칭을 두고 중구는 ‘영종하늘대교’, 서구는 ‘청라대교’를 각각 주장하며 맞서고 있다. 인천시가 지난해 ‘청라하늘대교’라는 중립적 명칭을 정했으나 중구는 “교량의 주된 이용 대상은 인천국제공항과 영종도를 찾는 관광객”이라며 ‘영종하늘대교’를 고수하고 있다. 서구는 “여러 지역 이름을 섞으면 약칭 사용 등으로 혼선이 생긴다”며 ‘청라대교’를 주장한다.
양측이 다리 명칭을 두고 물러서지 않는 배경에는 제3연륙교에 세계 최고 높이(180m)의 해상 교량 전망대가 들어서고 기네스북 등재까지 추진되는 점이 있다. 다리 자체가 세계적인 기록이자 관광 자원이 될 수 있어, 명칭을 둘러싼 다툼이 치열해진 것이다.
이런 갈등은 인천만의 일이 아니다. 강원 원주시도 소초면을 ‘치악산면’으로 개명하는 절차를 추진하면서 인접 지자체와 갈등을 빚고 있다. 치악산 브랜드를 빼앗기면 관광 경쟁에서 불리해질 수 있다는 우려 때문이다. 횡성 지역 시민단체와 군수가 나서 반대 목소리를 높였고, 영월군청도 원주시에 이견을 전달했다.
지역이나 시설의 이름은 지역 인지도를 높여 경제적 효과로 이어진다. 부산 광안리는 2003년 개통한 광안대교가 야경 명소로 떠오르면서 덩달아 지역도 관광지로 유명해지는 특수를 누렸다.
● “합의 통한 제3의 명칭 등 대안”
온라인 플랫폼 확산으로 지명이 알려질 기회가 많아지면서 지명 갈등은 더 격화될 것으로 보인다. 국가지명위원회가 지난해 심의한 관련 안건만 250여 건에 달한다. 경남 남해군과 하동군을 잇는 ‘노량대교’ 노량해협이 위치한 하동군의 주장대로 이름이 확정되자 남해군이 반발해 소송까지 벌인 바 있다. 2018년 법원이 이를 각하하면서 노량대교로 최종 확정됐다.
전문가들은 지역 간 공유하는 역사나 문화적 상징을 활용해 제3의 명칭을 찾는 것도 해법이 될 수 있다고 조언한다. 2013년 개통한 전남 무안군 운남면~신안군을 잇는 ‘김대중대교’는 무안군이 ‘운남대교’, 신안군은 ‘신안대교’를 주장하며 개통 직전까지도 명칭 합의에 이르지 못했다. 그러나 결국 신안군 하의도 출신인 김대중 전 대통령의 이름을 따 새로운 명칭을 만들었다. 전북 군산시와 충남 서천군이 신경전을 벌인 교량도 두 지자체의 상징꽃이 모두 동백꽃이라는 공통점을 살려 ‘동백대교’로 명명됐다.
주성재 경희대 지리학과 교수(전 국가지명위원회 위원장)는 “과거 지명은 지역 정체성과 문화유산의 의미가 컸지만 최근에는 경제적 가치까지 더해져 갈등이 커지고 있다”며 “당사자 간 합의가 무엇보다 중요하다. 정부와 학계가 함께 가이드라인을 마련하고 중재할 수 있는 기구를 운영해 합의의 선사례를 만드는 것이 필요하다”고 말했다.
