이번엔 화순… 또 공공부문 산재, 전남道 발주 도로공사장 추락사

경북 청도 열차사고 등 공공 부문에서도 산업 재해가 발생한 가운데 전남도가 발주한 화순군 지방도로 공사현장에서 70대 근로자가 추락해 숨지는 사고가 벌어졌다.
22일 전남경찰청 등에 따르면 전날 오후 1시 반경 화순군 도곡면 지방도로 확장·포장 패널식 옹벽 공사현장에서 근로자 김모 씨(70)가 3m 아래로 추락했다. 김 씨를 포함해 근로자 4명은 가로세로 2m 크기 사각형 콘크리트 구조물인 패널을 10여 m 높이 경사지에 설치하고 있었다. 경찰은 안 씨가 수신호를 잘못 알아듣고 패널을 갑자기 이동시키자 김 씨가 이를 피하는 과정에서 추락사고가 일어났다는 목격자 진술을 확보했다. 김 씨는 안전모를 착용하고 있었지만 추락하면서 패널 등에 머리를 부딪쳐 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
시공사가 감리에게 제출하는 작업계획서와 안전관리계획서에는 안전난간 또는 망이 있지만 실제 현장에는 안전시설이 없었다. 전남경찰청은 안 씨 등을 업무상과실치사 혐의 등으로, 광주지방노동청은 중대재해처벌법 위반 여부 등으로 수사하고 있다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 “공공기관 경영평가에서 안전관리 비중을 크게 확대하고, 중대재해가 발생하면 기관장 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
