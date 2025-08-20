동아일보

특검 “軍기밀 유출한 드론사령관 변호인, 조사 참여 금지”

  • 입력 2025년 8월 20일 10시 48분

내란특검, 한덕수 어제 16시간 넘게 조사
“조사 60∼70% 진행…22일 추가 소환”

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의로 내란 특검 피의자 조사를 받은 한덕수 전 국무총리가 20일 새벽 서울 서초동 서울고등검찰청에 마련된 내란특별검사팀 사무실을 나와 귀가하고 있다. 2025.8.20/뉴스1
12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의로 내란 특검 피의자 조사를 받은 한덕수 전 국무총리가 20일 새벽 서울 서초동 서울고등검찰청에 마련된 내란특별검사팀 사무실을 나와 귀가하고 있다. 2025.8.20/뉴스1
12·3 비상계엄 선포 사건을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 22일 한덕수 전 국무총리를 추가 소환해 조사하기로 했다.

특검은 19일 오전 9시 30분부터 20일 오전 1시 50분경까지 약 16시간 20분 동안 한 전 총리를 상대로 강도 높은 조사를 벌였다.

특검팀 박지영 특검보는 20일 브리핑을 통해 “어제 조사하고자했던 사항이 다 마무리가 안돼 추가 수사가 불가피해 추가 소환을 요청했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “제가 알기로는 (조사해야 할 내용의) 한 60~70% 정도를 조사한 것으로 알고 있다”며 “조사가 끝나봐야 신병여부가 결정될 것 같다”고 했다. 구속영장 청구 방침이 확정된 것은 아니라는 뜻이다.

한 전 총리는 조사를 받는 동안 적극적으로 자신의 입장을 피력한 것으로 알려졌다. 박 특검보는 “진술 거부권을 행사한 적이 없고 적극적으로 진술하셨다”고 전했다.

다만 그는 “(한 전 총리가) 자주 출석하기보단 나와서 끝까지 한번에 조사가 이뤄지는 걸 바랐던 것도 있던 거 같다”면서도 “장시간 조사하는 게 피의자 인권에 반하는 점 등을 고려해 추가적으로 날짜를 정해 조사하기로 한 것”이라고 설명했다.

평양 무인기 침투 관여 의혹을 받는 김용대 드론작전사령관이 20일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 2025.08.20.뉴시스
평양 무인기 침투 관여 의혹을 받는 김용대 드론작전사령관이 20일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 2025.08.20.뉴시스
한편 박 특검보는 “김용대 드론작전사령관의 변호인이 조사 참여 과정에서 알게된 신문내용과 군사비밀 자료 내용을 외부로 유출했다”면서 “관련 대검 예규 등을 준용해 변호인의 조사 참여를 중단시켰다”고 했다.

내란 특검은 이날 오전부터 김 사령관을 소환해 조사 중이다. 박 특검보는 “규정에 따르면 변호인 참여를 중단시키고 조사를 계속할 수 있다”면서 “김 사령관의 의견을 존중해서 조사 계속 여부를 결정하겠다”고 했다.

특검은 또 이날 오후 2시에 더불어민주당 김성회 의원을 비상계엄 당시 국민의힘 지도부의 국회 표결 방해 의혹과 관련해 참고인 신분으로 소환해 조사할 예정이다.

박성진 기자 psjin@donga.com
