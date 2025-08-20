경기관광공사, 맞춤형 무장애관광 코스 만든다…시범투어 실시

관광약자 위한 6개 유형 코스 개발
9회 시범투어 진행…개선점 점검·보완
경기관광공사는 시각·청각·지체·발달 장애인·고령자·영유아 동반가족 등 관광 약자를 위한 맞춤형 무장애 관광 코스를 개발했다고 20일 밝혔다.
△시각장애인을 위한 안내견 동반 코스 △영유아 동반가족을 위한 쌍둥이 유모차 코스 △고령자를 위한 부부 여행 코스 등 유형별 특성을 반영한 코스가 대표적이다. 코스별로 사운드투어, 목공·도자 체험, 전통음식 만들기 등 감각 중심 체험을 확대해 관광 약자가 제약 없이 다채로운 경험을 누릴 수 있다.
경기관광공사는 관광 약자가 직접 참여하는 시범 투어를 통해 이동·이용 과정에서 불편함과 개선점을 확인할 예정이다.
시범 투어는 지체장애인을 위한 가평 코스를 시작으로, 10월까지 모두 9차례 진행된다. 참가자들은 국립 유명산자연휴양림 숲 해설, 가평베고니아새정원 체험 등 코스를 직접 체험하며 이동 편의성과 접근성을 점검한다. 보완된 최종 코스 정보는 ‘무장애 경기관광 누리집’을 통해 일반에 공개된다.
조원용 경기관광공사 사장은 “단순한 투어 운영이 아니라, 관광 약자에게 적합한 코스를 발굴하고 검증해 실질적인 여행 정보를 제공하는 게 목적”이라며 “누구나 불편 없이 즐길 수 있는 무장애 관광환경을 확산시킬 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다
