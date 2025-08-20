‘강박 환자 사망’ 양재웅 소환 예정…병원 관계자 추가입건

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅 씨(43)가 운영하는 병원에서 발생한 사망 사건과 관련해 경찰이 병원 관계자 4명을 추가 입건했다.
19일 경기남부경찰청은 “부천 소재 양 씨의 병원에서 근무한 간호사 등 4명을 의료법 위반 혐의로 입건했다”고 밝혔다.
■ 피의자 11명으로 늘어…양재웅 소환 임박
경찰에 따르면 이들은 의사 처방 없이 환자에게 의약품을 제공한 혐의를 받고 있다. 이로써 사건 관련 입건자는 양 씨를 포함해 총 11명으로 늘었다.
경찰은 의료법 위반, 업무상 과실치사, 유기치사 등 혐의를 받는 양 씨를 이르면 이번 주 피의자 신분으로 소환 조사할 방침이다. 조사 결과에 따라 사건 송치 여부를 결정할 예정이다.
■ 경찰, 3월 수사 재개…양재웅 병원 압수수색
지난해 5월 27일, 양 씨 병원에서 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 A 씨가 입원 17일 만에 숨지는 사건이 발생했다.
유족은 “입원 중 부당한 격리와 강박이 있었고, 적절한 의료 조치를 받지 못해 사망에 이르렀다”며 양 씨와 병원 관계자들을 고소했다.
경찰은 사인 규명을 위해 지난해 10월 대한의사협회에 감정을 의뢰했으나, 절차 지연으로 회신이 늦어지자 올해 1월 수사 중지를 결정했다. 그러나 유족이 이의 신청을 제기하자 경찰은 3월 21일 수사 재개를 결정했고, 4월 병원을 압수수색하는 등 수사를 이어왔다.
■ 양재웅, 하니와 결혼 연기
한편 양 씨는 지난해 9월 그룹 EXID 출신 배우 하니와 결혼을 앞두고 있었으나, 이 사건으로 결혼을 연기한 상태다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
