‘케데헌’ 대흥행에…‘진우’ 안효섭, 한국인 최초 인도네시아 TV 출연

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(KPop Demon Hunters)에서 그룹 ‘사자보이즈’ 멤버 진우의 목소리를 맡은 배우 안효섭이 인도네시아 지상파 방송에 한국인 최초로 출연한다.
19일 소속사 더프레젠트컴퍼니는 “안효섭이 인도네시아 최대 방송사 SCTV 창립 50주년 기념 프로그램에 특별 게스트로 나선다”고 전했다.
■ ‘케데헌’, 넷플릭스 최다 시청 애니메이션 기록
지난 6월 20일 공개된 *‘케이팝 데몬 헌터스’*는 8주 만에 누적 약 1억8400만 뷰를 기록하며 ‘넷플릭스 역대 최다 시청 애니메이션’에 등극했다.
영화의 OST ‘골든’(Golden)은 영국 오피셜 싱글 차트와 빌보드 핫100에서 모두 1위를 차지하며 글로벌 인기를 입증했다.
■ 안효섭 목소리 연기, 글로벌 호평 이어져
작품의 성공과 함께 목소리 연기를 맡은 안효섭도 세계적인 주목을 받고 있다.
그는 ‘사자보이즈’ 멤버 진우 역을 맡아 세밀한 감정을 표현하며 캐릭터에 생동감을 불어넣었다. 팬들은 “자연스러운 연기와 완성도 높은 캐릭터 해석”이라며 호평을 보냈다.
글로벌 인기를 증명하듯, 안효섭은 USA 투데이 단독 인터뷰를 비롯해 북미·남미·인도 매체와의 인터뷰를 이어가고 있다. 한국에서는 매기 강 감독과 함께 넷플릭스 특별 콘텐츠도 준비 중이다.
■ 안효섭, ‘케데헌’ 인기에 인도네시아서 팬미팅·SCTV도 출연
안효섭은 오는 23일 자카르타에서 팬미팅을 열고, 24일에는 인도네시아 최대 방송사 SCTV 창립 50주년 기념행사에 한국인 최초 특별 게스트로 무대에 선다.
이 행사는 프라임타임 생중계로 진행되며, 시청자 1000만 명 이상이 예상되는 초대형 프로그램이다. 현지 주요 언론은 안효섭의 출연 소식을 대대적으로 보도하며 뜨거운 관심을 보이고 있다.
글로벌 무대에서 행보를 넓히는 안효섭의 향후 활동에도 이목이 쏠린다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
