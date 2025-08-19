또 방에서 배터리 충전중 폭발…동두천 아파트 주민 대피

이번엔 50cm 높이 캠핑용 배터리 폭발
경기 동두천의 한 아파트에서 충전 중이던 캠핑용 배터리가 폭발해 화재가 발생했다.
마포 스쿠터 배터리 이어 ‘충전 주의보’
19일 동두천경찰서 등에 따르면 이날 오전 5시 17분경 동두천시 송내동의 한 아파트 1층에서 불이 났다.
화재는 약 25분 만에 진화됐지만 주민 6명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐고, 수십 명의 주민이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.
경찰과 소방당국은 불이 난 집의 작은 방에서 가로 15cm, 세로 50cm 크기의 캠핑용 배터리를 충전하던 중 폭발이 발생해 불이 번진 것으로 보고, 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
최근 충전 중인 배터리 폭발이 원인으로 추정되는 화재 사고가 잇따르고 있다. 이달 17일 서울 마포구 창전동의 한 아파트에서도 원인이 전동스쿠터 배터리로 추정되는 화재가 발생했다. 이 사고로 20대 아들과 60대 어머니가 숨지고, 아버지를 포함한 주민 13명이 다쳤다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0