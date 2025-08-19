“송도-청라 대학병원, 문 열긴 할건가”

공사비-의정 갈등 이유 일정 지연
송도세브란스 2028년 이후 개원
아산청라병원 “건립 어렵다” 입장
주민 “우릴 우습게 보나” 불만 폭발
인천 연수구 송도동에 사는 주부 이모 씨(54)는 2일 새벽 극심한 복통에 시달려 아들의 차량을 이용해 인하대병원 응급실을 찾았다. 이 씨는 응급 진료를 받은 후 “송도국제도시에 대학병원이 있었다면 응급 진료를 받는 데 좀 더 수월했을 것”이라며 “24시간 응급 진료를 하는 대학병원이 하루빨리 송도에 들어섰으면 좋겠다”고 말했다.
개발 사업과 연계해 송도, 청라 등 인천경제자유구역에 들어서기로 했던 대학병원 등 대형 종합병원 설립이 늦어지면서 주민 불편과 불만이 커지고 있다.
연세대 송도세브란스병원의 경우 개원이 수년간 지연되자, 주민 여론을 의식한 연수구는 연세대를 향한 비판 수위를 높이고 있다. 병원 유치를 명분으로 인천시로부터 각종 혜택을 받은 연세대가 정작 개원 의지를 보이지 않고 있다는 입장이다.
이재호 연수구청장은 최근 민선 8기 3주년 기자간담회에서 “연세대가 병원 개원 약속을 지키지 않으면서 또다시 특혜를 요구하는 것은 시민을 무시하는 처사”라며 “연세대는 시민과의 약속을 반드시 지켜야 한다”고 비판했다.
송도세브란스병원은 송도국제도시 연세대 국제캠퍼스 내 지상 15층, 지하 3층, 800병상 규모 종합병원으로 착공은 했지만, 개원 시기는 계속 늦어지고 있어 인천시민의 불만이 커지고 있다.
애초 2026년 말 개원을 목표로 했지만, 연세대는 올해 초부터 의정 갈등과 공사비 인상 등 환경 변화를 이유로 인천경제자유구역청에 개원 일정 조정을 요청했다. 2028년 이후에나 개원이 가능하다는 전망이 나온다.
인천시와 연세대는 2006년 1월 송도에 연세대 국제캠퍼스 조성을 협약했다. 이에 따라 인천시는 약 182만 m2(약 55만550평) 부지를 조성 원가에 제공하고 2010년까지 병원과 대학을 짓기로 했다. 이후 국제캠퍼스는 2010년 3월 개원했지만, 송도세브란스병원은 공사만 더디게 진행되고 있다.
송도세브란스병원 인근 H아파트에 사는 주부 서모 씨(52)는 “전임 시장과 유정복 인천시장이 참가한 착공식과 기공식만 여러 차례 이뤄졌지만, 공사는 시늉만 하는 것 같다”고 호소했다. 송도 아파트 입주민 커뮤니티에도 “병원 짓는다고 해놓고 돈 얘기만 한다” “이제 송도 주민을 호구로 보는 건가”라는 비판이 이어지고 있다. 연세의료원 측은 “사업은 예정대로 진행되고 있다”는 말만 되풀이하고 있다.
인천 청라국제도시에 조성될 의료 복합단지 핵심 시설인 서울아산청라병원 착공도 당분간 어려울 것이라는 전망이 나온다.
병원 측이 자재비 급등과 의정 갈등 사태 여파 등으로 병원 건립이 어렵다는 입장을 사업 시행자에게 공식 전달했다. 서울아산병원 측은 병원 경영이 여의찮아 서울아산청라병원 건립 사업에 어려움이 있다는 주장을 펴고 있다. 서울아산청라병원은 올해 6월 말 착공, 2029년 개원을 목표로 추진됐다. 하지만 병원 측과 사업을 이끄는 사업시행자가 공사비와 관련한 입장 차를 좁히지 못하면서 착공이 미뤄지고 있다.
청라 의료 복합단지 사업 주체인 청라메디폴리스 프로젝트금융투자회사(PFV)에는 KT&G와 하나은행, 현대산업개발, 서울아산병원 등 9개 기관이 주주로 참여하고 있다. 서울아산청라병원은 서구 청라동 9만7459m2 부지에 지하 2층, 지상 19층 규모로 조성되는 800병상 규모의 병원이다. 병원 측은 PFV로부터 부지 제공과 일부 건립비 지원 등 3000억 원 이상의 재정을 지원받는 조건으로 참여 중이다.
이와 관련해 박성진 인천경제청 투자유치본부장은 “송도세브란스 건립 사업 재원과 관련해 연세대 및 연세의료원과 다각적인 협의를 진행하고 있다”며 “서울아산청라병원의 경우 병원 건축비 직접 조달 주체인 사업법인과 서울아산병원 간 원만한 합의가 이뤄지도록 독려해 나가겠다”고 말했다.
