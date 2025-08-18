21일부터 수능 원서 접수…‘온라인 사전 입력’ 전면 도입

11월 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 응시원서 접수가 이달 21일부터 시작된다.
교육부는 2026학년도 수능 응시원서 접수가 21일부터 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고교에서 실시된다고 18일 밝혔다.
올해 수능 응시원서 접수는 온라인 사전 입력과 현장 접수로 실시된다. 올해부터 전국 17개 시도에 수능 원서 온라인 사전 입력 시스템이 전면 도입되며 수험생은 온라인 사전 입력 홈페이지에서 응시 정보를 직접 입력할 수 있고 가상계좌로 응시 수수료도 납부할 수 있다. 다만 사전 입력 이후 현장 접수처에 방문해 본인 확인 절차를 거쳐 접수증을 발급받아야 접수 절차가 완료된다.
응시원서 온라인 사전 입력과 현장 접수 기간이 달라 수험생은 기간을 반드시 숙지해야 한다. 온라인 사전 입력 기간은 20일 오전 9시부터 9월 4일 오후 6시까지다. 이 기간엔 주말 포함 24시간 사전 입력이 가능하다. 현장 접수 기간은 21일부터 9월 5일까지 12일간(주말 제외)이며 접수 시간은 매일 오전 9시부터 오후 5시까지다. 현장 접수 마감 이후엔 추가 접수나 응시 원서 수정이 불가능하다.
현재 고교 재학 중인 졸업예정자는 재학 중인 학교에서 일괄 접수한다. 고교 졸업자는 출신 고교에서 접수하면 된다. 고교 졸업자 중 현재 주민등록상 주소지와 출신 고교 소재지 관할 시험지구가 서로 다른 경우 현재 주소지 관할 시험지구 교육지원청에서도 접수할 수 있다. 제주 소재 고교 졸업자, 제주에 주민등록상 주소지를 뒀지만 제주 이외 지역에서 시험을 준비하는 수험생은 9월 4일부터 5일까지 서울 성동광진교육지원청에서 접수하면 된다.
응시원서를 온라인 사전 입력하는 모든 지원자는 본인 인증, 여권용 규격 사진 파일, 응시 수수료를 준비해야 한다. 사전 입력하지 않고 현장 접수하는 수험생은 신분증, 여권 규격 사진(가로 3.5cmX세로 4.5cm) 2매 등을 지참해 기존과 동일하게 접수하면 된다. 장기 입원 환자, 군 복무자, 수형자, 해외 거주자 등 불가피한 경우로 시·도교육감의 인정을 받은 자에 한해선 직계가족·배우자 등에 의한 대리 접수가 허용된다. 이 경우 원서 접수시 대리 접수 서약서, 가족관계증명서 등 대리 접수 관련 증빙서류를 준비해야 한다.
