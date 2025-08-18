광복 80주년 국토부 홍보 영상에 도쿄역?…“AI가 만든 이미지”

광복 80주년을 맞아 국토교통부가 올린 영상에 일본 도쿄역을 연상케 하는 역사 모습이 담긴 것으로 알려지며 논란이 되고 있다.
국토교통부는 인공지능이 만든 ‘가상의 역사’라고 해명했지만, 하필 광복절을 맞아 올린 정부 부처 홍보 영상에 일본 역사와 비슷한 이미지가 담겨 논란이 쉽게 가시지 않을 전망이다.
18일 소셜네트워크서비스(SNS) 및 온라인 커뮤니티에서는 국토부가 광복 80주년을 맞아 유튜브에 올린 ‘광복 80주년 철도 120년’ 영상에 일본의 도쿄역이 담겼다는 주장이 제기됐다.
화면 속 차량이 좌측통행을 하고 전체적인 역사 이미지가 도쿄역 남단과 비슷하다는 주장이다.
한 네티즌은 “저기는 도쿄역 남단이다. 어떻게 국토부씩이나 되는 부처가 한국철도 영상을 만들고 제목에 광복을 넣으면서 일본 철도 영상을 쓸 수 있는가”라고 지적했다.
국토부 확인 결과, 해당 영상은 국토부가 외주업체를 통해 만든 영상으로 실제 이미지가 아닌 AI를 통해 만들어낸 가상의 이미지다. 국토부 관계자는 “AI가 여러 철도 및 역사 이미지를 짜깁기해 만든 영상 중 일본의 역사가 일부 담기게 된 것으로 보인다”고 했다.
일각에선 외주 업체가 AI를 통해 이미지를 생성했어도 적어도 광복절 관련 영상임을 고려하면 일본과 관련한 콘텐츠를 배제하고 꼼꼼하게 영상을 검수했어야 하는 것 아니냐는 지적도 나온다.
현재 해당 영상은 삭제됐다.
