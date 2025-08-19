[동작구] “우리 區로 입성 환영합니다”

8월부터 전입하는 1인 가구에 웰컴박스 지급
동작구(구청장 박일하)가 8월부터 관내로 전입하는 1인 가구에게 웰컴박스를 지원한다고 밝혔다. 웰컴박스는 휴대용 구급함으로, 응급상황 대비 필수품인 △반창고 △밴드 △붕대 등으로 구성됐다. 함께 제공되는 안내문에는 구에서 운영하는 1인 가구 지원사업이 담겨 있어 지역 생활에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.
구는 대학교 3곳과 노량진 고시촌이 있는 지역 특성을 고려해 1인 가구의 안정적인 정착을 돕고 관련 정책을 효과적으로 홍보하기 위해 이번 사업을 마련했다.
지원 대상은 2025년 8월 1일 이후 다른 시·군·구에서 동작구로 전입한 주민등록상 1인 가구로, 동주민센터에서 전입 신고 시 지급하며, 동작구 내에서 이사하는 경우는 제외된다. 구는 총 4600개의 웰컴박스를 제공할 예정이다.
박 구청장은 “1인 가구가 오래 머무를 수 있도록 다양한 지원책을 마련하겠다”라고 말했다.
심소희 기자 sohi07@donga.com
