말끝마다 “형님”에 ‘옥중 처세’까지…젊은피로 재건 노린 MZ조폭

20년전 막내가 재건한 ‘신남부동파’ 경찰에 철퇴
10대까지 포섭…석달 합숙하며 90도 인사 등 교육
2003년 와해 후 20여 년 만에 재건을 노리던 조직폭력배 ‘신남부동파’가 경찰에 검거됐다. 와해 당시 막내급이던 A 씨(45)는 이후 조직 ‘부두목’에 올라 실세로 군림하며 20·30대 신규 조직원을 끌어모아 금품 갈취, 이권 개입 등 불법행위를 이어왔다. 조직에는 ‘미화된 조폭의 허상’에 현혹된 10대도 포함된 것으로 조사됐다.
서울경찰청 형사기동대는 서울 강서 일대에서 폭력범죄단체 활동을 한 ‘신남부동파’ 조직원 및 추종세력 34명을 검거해 검찰에 송치했다고 14일 밝혔다. 이 중 부두목 A 씨 등 9명은 구속됐다. 도주한 조직원 5명에 대해서는 지명수배를 내렸으며, 이 가운데 베트남에 체류 중인 2명은 여권 무효화와 적색수배 조치가 이뤄졌다.
신남부동파는 1980년대 영등포구청 주변에서 활동하던 ‘남부동파’가 전신이다. 1993년 강서구청 인근으로 근거지를 옮겨 세력을 확장했으나, 2003년 두목 전모 씨가 검거되면서 와해됐다. 당시 정식 조직원이 아니었던 A 씨는 2007년 막내급으로 가입한 뒤, 사실상 활동을 중단한 두목 B 씨(61)를 대신해 실질적 두목 역할을 맡으며 조직을 장악했다. A 씨 주도로 최근 5년간 조직원의 절반가량(16명)이 새로 가입했다.
이들은 경기 부천에 합숙소를 차려 3개월간 ‘처세 교육’을 했다. 만나면 90도 인사를 하는 ‘굴종 인사’, 말끝마다 ‘형님’을 붙이는 호칭법, 교도소 내에서 ‘편히 쉬셨습니까 형님’ ‘좋은 하루 되십시오 형님’이라고 묻는 ‘옥중 처세’, ‘형님께서 보내주신 서한을 두 손 모아 감사히 받아 보았습니다 형님’으로 시작하는 ‘서신 처세’ 등이 교육 내용에 포함됐다.
조직은 위계질서를 강조하는 ‘10대 행동강령’을 만들어 이탈자를 폭행하기도 했다. 강령에는 △다른 조직과의 싸움에서 물러서지 않는다 △조직을 배신하면 철저히 보복한다 △2년 이상 선배에게 월선 보고를 하지 않는다 △상시 휴대폰을 켜놓고 연락체계를 유지한다 등이 담겼다. 2023년 경기 양주에서는 탈퇴한 조직원을 집단 폭행·감금한 사건도 발생했다. 경찰에 따르면 선배 조직원의 감시·착취·폭력을 견디지 못해 10여 명이 자진 탈퇴했다.
신남부동파는 폭력을 이용한 금품 갈취, 상납 요구, 이권 개입 등 전형적인 ‘전통 조폭’ 행태를 보였다. A 씨는 강서구 일대 보도방 업주들에게 매달 최대 150만 원의 보호비를 갈취해 총 1억 원가량을 챙겼다. 한 회사 주주들로부터 ‘폭행 청부’를 받고 10여 명을 동원해 주주총회를 방해하거나, 유흥주점 업주를 폭행해 상납금을 요구하기도 했다.
조직원 모집은 주로 무직·일용직 10~30대 지역 선후배를 대상으로 “싸움 잘하면 자격 있다”며 권유하는 방식이었다. 검거된 조직원 중 84%(27명)가 20대에 가입했고, 17세 고등학생이었던 사례도 있었다. 경찰이 공개한 행사 영상에서는 해당 10대 조직원이 상급자들에게 수초 동안 12차례 90도 인사를 하는 모습이 포착됐다. 경찰 관계자는 “형님 문화와 의리로 포장된 조폭의 허상에 현혹돼 가입했으나, 현재는 구속 후 과거를 뉘우치고 있다”고 말했다.
경찰에 따르면 2023년 전체 조폭 검거 인원 382명 중 20·30대 비율은 62%(238명)였으나, 지난해에는 399명 중 79%(319명)로 증가했다. 서울청 형사기동대 관계자는 “노쇠화된 기존 조폭에 젊은 세대를 유입시켜 조직을 재건·확장하려는 시도가 확인됐으나 면밀한 수사로 사실상 와해시켰다”며 “폭력조직에 대한 발본색원에 앞장설 것”이라고 말했다.
