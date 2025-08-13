SNS로 유혹, MZ 노리는 보험사기

젊은층 온라인 카페-오픈 카톡방에 “보험으로 쉽게 돈 벌 방법이 있다”
“보험으로 쉽게 돈 벌 방법이 있습니다. 보험 계약 내용을 알려주세요.”
31명 가짜 환자 만들어 11억 꿀꺽… “급전 필요한 MZ 겨냥 사기 조심을”
대학원생 정모 씨(28)는 생활비를 마련하려 한 포털의 대출 카페에 가입해 제2금융권 대출을 알아보던 중 한 상담사에게 이런 메시지를 받았다. 잠깐 솔깃했으나 뭔가 찜찜한 느낌이 들어 보험 관련 기사들을 찾아봤다. 그는 “기사를 보고 나서야 상담사가 보험사기를 알선하는 ‘브로커’임을 알게 됐다”며 “브로커의 제안에 응했으면 큰일 날 뻔했다”고 말했다.
매년 보험사기 적발금액이 1조 원을 넘어서고 있는 가운데 소셜네트워크서비스(SNS) 대출 광고로 허위 환자를 모집하고 병원 진단서를 위조해 보험사기를 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경제 기반이 약한 ‘MZ세대’(밀레니얼+Z세대)들이 자주 들르는 온라인 카페나 오픈 카톡방 등에서 젊은층을 중심으로 보험사기단이 조직되고 있다.
● 보험사기단 32명, 보험금 11억 원 받아
금융감독원은 인천중부경찰서와 신종 보험사기를 적발하고 브로커, 보험설계사, 허위 환자 등 32명을 검거했다고 12일 밝혔다.
보험사기 브로커 A 씨는 포털 대출 카페에 ‘절박하게 큰돈 필요하신 분’ ‘대출’ 등의 제목으로 글을 수십 개 올려 돈이 급한 이들을 유인했다. 보험금을 거짓으로 타내려면 보험설계사, 가짜 환자 등 공범이 필요하기 때문이다. A 씨는 관심을 보인 이들에게 보험사기를 제안해 32명의 사기단을 꾸렸다. 이들의 보험 계약서를 보고 보험사에서 받을 수 있는 보험금 예상액을 제시해 환심을 샀다. 일종의 ‘보험사기 견적서’로 꼬드긴 셈이다. A 씨는 이들에게 위조 진단서를 만들어줬다. 가짜 환자 B 씨는 외부 충격 없이 뇌 내에서 출혈이 발생하는 병이 적힌 허위 진단서를 A 씨에게 받았다. 이 진단서로 보험사에 보험금을 청구해 무려 1억9000만 원을 받아냈다.
이런 방식으로 A 씨와 가짜 환자 31명이 보험사들에서 받은 보험금은 총 11억3000만 원. 이 중 3명은 본인이 가입한 여러 보험의 보험금을 여기저기 허위로 청구해 1인당 1억 원이 넘는 돈을 챙겼다. A 씨는 공모자들이 편취한 보험금 중 약 30%를 수수료로 떼어간 것으로 나타났다.
● MZ세대들, SNS로 쉽게 연루
보험사기범들이 타낸 금액은 2022년 이후 매년 1조 원을 넘고 있다. 금감원에 따르면 지난해 보험사기 적발 금액은 1조1502억 원으로 3년 만에 21.9% 늘었다.
최근에는 보험사기가 SNS를 중심으로 조직되며 청년층들이 쉽게 엮이는 모양새다. 이번에 검거된 브로커 A 씨와 허위 환자 B 씨는 모두 30대였다. 이에 금감원은 사회 초년생들이 보험사기 범죄에 연루되지 않도록 올 4월 소비자 경보를 발령했다. 김태훈 금감원 보험사기대응단 실장은 “급전이 절실한 취약계층은 보험사기 브로커를 대출상담사로 착각할 수 있다”며 “‘보험을 이용해 돈을 벌 수 있다’는 얘기가 나오면 무조건 보험사기이니 상담에 응하지 말아야 한다”고 강조했다.
전문가들은 보험사기가 대형화되고 수법이 정교화되고 있는 만큼 정부가 체계적으로 대응해야 한다고 지적한다. 이기홍 하나금융연구소 연구위원은 이달 1일 발간한 보고서에서 “미국 영국 등 선진국처럼 한국도 보험사기에 전사적으로 대응하는 조직을 구성해야 한다”고 제안했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
