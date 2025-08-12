포스코이앤씨 감전사고 미얀마인, 8일 만에 의식 회복했다

포스코이앤씨 고속도로 공사 현장에서 감전 사고를 당한 미얀마인 노동자가 의식을 회복했다. 사고가 발생한 지 8일 만이다.
12일 경기남부경찰청 광명~서울고속도로 공사장 사고 수사전담팀에 따르면 미얀마 국적 30대 근로자 A 씨는 이날 오후 의식을 되찾았다.
현재 A 씨는 사람 얼굴을 구별하는 등 호전된 상태다. 다만 아직 직접적인 의사소통은 어려운 것으로 알려졌다.
앞서 A 씨는 지난 4일 오후 1시 34분경 포스코이앤씨가 시공을 맡은 광명시 옥길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 감전 추정 사고를 당했다.
그는 인근 병원으로 이송됐으나 이날 오전까지 의식을 되찾지 못했다. 그러나 극적으로 의식을 회복했고, A 씨의 가족은 곧 한국에 입국할 예정이다.
A 씨는 고장 난 양수기 펌프를 점검하는 과정에서 변을 당한 것으로 조사됐다.
경찰과 고용노동부는 같은 날 포스코이앤씨 등 3개 업체 5곳을 상대로 압수수색을 벌이는 등 해당 사고 진상을 규명하기 위한 수사를 벌이고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
