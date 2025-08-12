“추경호, 계엄당일 尹과 통화前 한덕수와 7분간 통화”

특검, 계엄해제 국회 표결 방해 조사
조경태 “추,‘당사 모이라’ 집중문자”
추경호 “계엄 상황 들으려 韓에 전화
특검 요구땐 직접 출석해 진술할 것”
비상계엄 해제 당시 국회 표결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 비상계엄이 선포된 지 1시간 남짓 지났을 무렵 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 한덕수 전 국무총리와 7분간 통화한 내역을 확보했다고 11일 밝혔다. 이어 10분 뒤 추 전 원내대표는 윤석열 전 대통령과도 통화했다. 특검은 당시 통화에서 윤 전 대통령과 한 전 총리, 추 전 원내대표가 국민의힘 의원들이 표결에 불참하도록 개입한 게 아닌지 확인하고 있다.
특검은 이날 공개적으로 계엄 선포를 비판해 왔던 국민의힘 조경태 의원과 김예지 의원을 참고인 신분으로 불러 조사하면서 비상계엄 선포부터 해제까지 국회 상황을 재구성하는 데 주력했다. 조 의원은 이날 오후 1시경 조사를 마치고 나오면서 “(계엄 선포 당일인) 지난해 12월 3일 오후 11시 12분 추 전 원내대표와 한 전 총리가 통화를 7분 이상 했던 것이 (조사에서) 나왔다”고 말했다.
앞서 경찰청 국가수사본부 특별수사단은 추 전 원내대표가 오후 11시 22분경 윤 전 대통령과 1분간 통화한 내역을 확보했다. 이보다 앞서 추 전 원내대표가 한 전 총리와도 통화한 사실을 특검이 파악한 것이다. 조 의원은 “국회의장은 ‘본회의장으로 모이라’고 하는데 (추 전 원내대표 측은) ‘본회의장이 아닌 당사로 모이라’는 텔레그램 메시지를 집중적으로 보냈다”며 “그런 행위를 하도록 유도한 의원들, 그리고 추 의원은 텔레그램에서 아무런 말을 하지 않고 침묵하고 있었던 점 등이 중점 수사 대상이 되지 않을까 생각한다”고 말했다.
비상계엄 선포 직후 추 의원은 국민의힘 비상의원총회를 소집하고는 오후 11시 3분 국회, 11시 9분 당사 3층, 11시 33분 국회 예결특위 회의장, 0시 3분 당사 3층으로 네 차례나 장소를 번복해 공지했다. 한 전 총리로부터 국무위원 반대에도 비상계엄이 선포됐다는 사실을 전달받은 이후에도 의원총회 장소를 바꾼 것이다. 결국 국민의힘 의원 108명 중 상당수가 국회로 진입하지 못해 18명만 계엄 해제 표결에 참석했다.
이에 대해 추 의원은 언론에 “계엄 상황에 관한 이야기를 듣기 위해 한 전 총리에게 전화한 것”이라며 “계엄이 실행된 것, 향후 정국에 대한 걱정 정도의 이야기가 오갔다”고 밝혔다. 추 의원은 “특검 출석 요구가 있으면 응할 계획”이라며 “내가 알고 있는 상황에 대해, 나와 관련된 상황에 대해 말할 것”이라고 덧붙였다.
특검은 지난달 15일 김민기 국회 사무총장, 지난달 30일 더불어민주당 김상욱 의원, 이달 7일 우원식 국회의장에 이어 이날 조 의원, 김 의원까지 참고인으로 불러 조사했다. 특검은 사실관계를 확정하는대로 추 의원 등 국민의힘 지도부의 개입 여부를 조사할 것으로 전망된다.
댓글 0