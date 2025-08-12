구로 폐공장서 공기총-군용실탄 60여발 발견

경찰, 공장 임차인 소재 파악나서
서울 구로구의 한 폐공장에서 공기총과 군용 실탄 등이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
11일 서울 구로경찰서는 9일 구로공단 내 폐공장에서 공기총 1정과 총탄 60여 발을 발견해 수거하고 폐공장 임차인 70대 남성을 총포화약법 위반 혐의로 입건 전 조사(내사) 중이라고 밝혔다.
발견된 공기총은 총열이 쇠, 개머리판이 나무로 제작됐다. 이 외에도 공기총탄 10여 발과 군용 실탄 50여 발이 나왔다. 경찰은 공기총과 탄환은 경찰청 산하 총포화약안전기술협회에, 군용 실탄은 인근 군부대에 보내 감정하고 있다.
경찰 조사 결과 총기가 발견된 공장은 임대료 미납 등으로 명도 소송이 진행되며 약 1년간 운영이 중단된 상태였다. 총기와 실탄은 강제집행 과정에서 폐기물 처리 업체가 청소하다 발견해 경찰에 신고했다.
경찰은 발견된 총기에서 폐공장 임차인 70대 남성의 이니셜이 적혀 있는 점 등을 토대로 그를 총기 소유주로 보고 조사 중이다. 다만 해당 남성은 현재 주민등록지에 살지 않고 연락이 닿지 않아 경찰이 소재를 파악 중이다.
경찰 관계자는 “발견된 총기는 경찰에 사전 등록되지 않아 무등록 총기로 추정한다”며 “다만, 전산화 이전 수기로 등록하던 시절에 습득한 총기일 가능성도 열어두고 수사 중”이라고 설명했다.
천종현 기자 punch@donga.com
