말복에 ‘2차 장맛비’ 쏟아진다…남부 최고 200㎜

말복인 9일 전국이 대체로 흐린 가운데 남부 지방을 중심으로 많은 비가 쏟아지겠다. 이번 비는 다음 주까지 이어지며 사실상 ‘2차 장마’가 될 전망이다.
기상청에 따르면 오는 10일까지 지역별 예상 강수량은 △수도권 5㎜ 안팎 △강원도 5㎜ 안팎 △충청권 5~10㎜ △광주·전남 50~100㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △전북 30~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상) △부산·울산·경남 50~100㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △대구·경북 남부 30~80㎜(100㎜ 이상) △경북 중·북부 10~60㎜ △울릉도·독도 5~10㎜ △제주도 30~80㎜다.
기상청은 “짧은 시간에 강한 비가 내리면서 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다”며 “하천변 접근 및 야영을 자제하고, 지하차도나 저지대 침수에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.
비는 다음 주에도 지속될 예정이다. 11일에는 제주도에 비가 내리고 충청권과 남부 지방에도 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 12~13일에는 전국으로 확대될 가능성이 있다.
비가 내린 지역은 습도가 높아져 체감온도가 31도 이상으로 올라가겠다.
이날 아침 최저 기온은 20~26도, 낮 최고 기온은 28~33도로 예상된다.
주요 도시별 예상 최고 기온은 △서울 33도 △인천 30도 △춘천 33도 △강릉 30도 △대전 32도 △대구 30도 △전주 31도 △광주 30도 △부산 29도 △제주 30도다.
바람은 전남 해안·경남 남해안·제주도를 중심으로 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 새벽부터 제주도 산지에서는 시속 90㎜ 이상의 바람이 불면서 강풍 특보가 발표될 가능성이 있겠다.
