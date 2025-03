한강서 극단선택 시도 父子, 구조되자 “가족 살해했다”

뉴시스

5일 일산서부경찰서에 따르면 전날 오후 8시 30분경 서울 잠실한강공원 인근에서 극단적 선택을 시도했던 80대 남성 A 씨와 50대 남성 B 씨가 시민의 신고로 구조됐다.이들은 구조된 후 이날 오전에 여성 C 씨를 살해했다고 자백했다. C 씨는 A 씨의 아내이자 B 씨의 어머니다.경찰 관계자는 “두 사람이 전날 오전 C 씨를 살해한 것으로 보고 있다”며 “이들의 건강 상태가 회복되는 대로 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 것”이라고 밝혔다.또한 “사인 규명을 위해 국립과학수사연구원에 부검도 의뢰할 계획”이라고 전했다.