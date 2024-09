조력자들 줄줄이 입건

현금으로 대중교통 타고 도주…음주·대포차 등도 조사

지난 24일 오전 3시 11분쯤 광주 서구 화정동 한 도로에서 서울 소재 법인 명의의 마세라티가 앞서가던 오토바이를 들이받아 2명의 사상자가 발생했다. 사진은 사고가 난 마세라티에 ‘수사중’ 팻말이 붙은 모습. 2024.9.26/뉴스1

광주 서부경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사상 혐의를 받는 30대 A 씨를 긴급체포해 수사 중이라고 27일 밝혔다.A 씨는 전날 오후 9시 50분쯤 서울 강남에서 긴급체포됐다. 도주 이틀 만이다.사고 직후 A 씨를 타지역으로 데려다주고 해외 도피를 도우려 한 30대 벤츠 운전자 C 씨 또한 입건해 수사 중이다.A 씨는 지난 24일 오전 3시 11분쯤 광주 서구 화정동 한 도로에서 마세라티를 몰던 중 앞서가던 오토바이를 들이받아 2명의 사상자를 내고 도주한 혐의다.이 사고로 20대 오토바이 운전자가 중상을 입었고 그의 여자친구가 숨졌다.A 씨는 C 씨가 몰던 벤츠를 뒤쫓아가다 사고를 냈고, 사고 직후 구호조치를 하지 않은 채 C 씨의 차를 타고 대전으로 도주했다.이후 A 씨는 현금을 사용해 택시나 공항 리무진 버스 등 대중교통을 타고 인천공항 등지로 향한 것으로 나타났다.이 과정에서 C 씨는 A 씨를 돕기 위해 외국으로 가는 비행기표까지 예매했던 것으로 알려졌다.경찰은 광주청 형사기동대 30여명을 투입해 추적에 나섰고, A 씨가 사용할 것으로 추정되는 휴대전화 위치추적 등을 통해 과거 치과 치료 전력이 있는 강남을 수색하던 중 이틀 만에 신병을 확보했다.마세라티와 벤츠, 두 차는 모두 각기 다른 법인 소유 차량으로 대포차 가능성이 높은 것으로 경찰은 보고 있다.사고 당시 마세라티에 함께 타고 있던 동승자는 방조 혐의로 입건 여부를 검토 중이다.경찰은 이날 오전부터 이들을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다.(광주=뉴스1)