필수의료 공백 문제, 신경외과 의사들이 직접 나섰다

7일 인천 송도컨벤시아에서 개최된 대한신경외과학회 60주년 기념식에서 학회 김근수 캠페인공동위원장·발전기금위원장(왼쪽 두 번째), 권정택 신임 대한신경외과학회 이사장(왼쪽 여섯 번째), 장일태 캠페인공동위원장(오른쪽 여섯 번째), 김우경 캠페인공동위원장·전 대한신경외과학회 이사장(오른쪽 다섯 번째), 김문철 에스포항병원 대표병원장(오른쪽 네 번째) 등 참석자들이 기념촬영 하고 있다. 대한신경외과학회 제공

국민의 생명과 직결된 신경외과 필수의료 공백 문제 해결과 국내외 신경외과 의료진 양성을 위해 신경외과 의사들이 직접 팔을 걷어붙이고 나섰다.대한신경외과학회는 학회 창립 60주년을 맞아 신경외과 100년을 향한 4대 솔루션을 제시하고, 국내 의료분야 학회 최초로 회원들이 참여하는 모금 캠페인을 펼친다고 12일 밝혔다. 대한신경외과학회는 5~8일 인천 송도컨벤시아에서 제62차 국제 학술대회를 개최했다. 1961년 창립한 대한신경외과학회는 지난해 창립 60주년을 맞았다. 하지만 코로나19로 인해 기념행사를 개최하지 못하고 올해로 연기했다. 학술대회 기간 중인 7일에는 창립 60년을 기념하기 위한 행사가 개최됐다.대한신경외과학회는 학회 60주년을 맞아 ‘생명을 살리고 삶을 세우는 대한신경외과학회의 더 좋은 세상을 위한 전쟁(The War for the better World)’ 캠페인을 이날 기념식에서 공표했다. 캠페인을 이끌어갈 공동위원장은 장일태 나누리의료재단 이사장, 김우경 가천대 길병원장(전 대한신경외과학회 이사장), 김근수 강남세브란스병원 교수(대한신경외과학회 발전기금위원장)이 맡았다.‘더 좋은 세상을 위한’ 대한신경외과학회의 캠페인은 △의료정책, 인프라의 개선을 위한 연구·토론회 개최 △인재 양성과 교육을 위한 술기센터 등 환경 마련 △국민으로부터 사랑받는 학회의 위상 정립 △저개발국 의료진 양성과 첨단 기술 전수 등 네 가지 솔루션 해결을 목표로 설정했다.학회는 네 가지 솔루션을 실행하기 위한 방법으로, 대한신경외과 국제연구교육센터 건립을 추진한다. 센터 건립비용 등을 마련하기 위해 학회는 국내 의료분야 학회 최초로 솔루션 실천을 위한 전략적 모금 활동을 벌이고 있다. 총 목표 모금액은 70억 원으로, 지난 9월 캠페인 시작과 동시에 전국 신경외과 의사들의 자발적인 참여로 이미 30억 원을 확보했다. 김문철 에스포항병원 대표병원장은 10억 원을 쾌척하기도 했다.김우경 캠페인공동위원장(전 대한신경외과학회 이사장)은 “신경외과 의사 한 사람, 한사람은 생명을 살리는 공익을 실천하기 위한 소명과 책임을 갖고 있다”며 “전공의 부족으로 인한 양질의 교육·수련 문제, 지방 병원 간 격차 해소, 의료인 양성을 통한 저개발국의 인적 인프라 발전지원 등 이번 캠페인이 갖는 의미는 더 큰 시대의 부름에 응답할 수 있는 발판이 될 것”이라고 말했다.학회는 신경외과 의사뿐 아니라 일반 국민, 기업 등을 대상으로 신경외과의 공익성을 알리는 캠페인을 확산시켜나가기 위해 다양한 활동을 전개해 나갈 예정이다.이진한 의학전문기자·의사 likeday@donga.com