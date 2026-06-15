李 “남북 6·15선언 희망의 불씨 살아있어… 정전 넘어 평화체제 구축 모든 걸 다할 것”

이재명 대통령은 14일(현지 시간) 6·15 남북공동선언 26주년을 하루 앞두고 “26년 전 남북은 분단 이후 처음으로 마주 앉아 6·15 남북공동선언을 발표했다”며 “저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다”고 밝혔다. 북한이 중국, 러시아와 밀착하며 대남 단절 기조를 이어가는 가운데 평화공존 프로세스를 계속 추진하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.
교황청을 공식 방문한 이 대통령은 이날 성 바오로 대성당에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에서 기념연설을 통해 “(6·15 남북공동선언은) 오랜 적대와 긴장을 넘어 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적인 전환점이었다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 지난해 25주년 기념 메시지에서도 “잠시 부침과 곡절이 있을지라도 우리의 결심과 의지가 단단하다면 평화, 공존, 번영의 한반도는 충분히 가능할 것”이라고 강조한 바 있다.
이 대통령은 “남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준히 이어가겠다”며 “정전 상태를 넘어 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다할 계획”이라고 밝혔다. 이어 대북 전단 살포와 확성기 방송 중단 등 선제적 긴장 완화 조치를 언급하며 “흡수통일이나 일방적 체제 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝혀 왔다”고 했다.
이 대통령은 “평화가 인류 공동의 유산이 될 수 있도록 국제적 책임을 다하겠다”며 한국 정부의 의지도 강조했다. 이어 “갈등과 불확실성이 세계를 무겁게 짓누르고 있는 지금 대한민국이 희망의 메시지를 전하고자 한다”며 “민주주의가 길어 올린 빛으로, 풍요로운 문화가 빚어낸 품격으로, 과학기술과 혁신이 열어가는 미래의 가능성으로 더욱 평화롭고 자유로우며 모든 이가 존엄한 삶을 누리는 세상을 만드는 데 힘을 모으겠다”고 했다.
이 대통령은 이사야서 2장 4절 ‘칼을 쳐서 보습을 만들고, 창을 쳐서 낫을 만들리라’를 인용하며 “한반도의 평화가 세계 평화로 이어지고 세계의 연대가 다시 한반도의 평화를 굳건하게 만드는 선순환을 함께 만들어 가길 희망한다”고도 했다.
이날 미사는 한국인 최초의 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경이 집전했다. 유 추기경은 “1년 동안 대통령 직무수행에서 평화가 얼마큼 중요하고 남북이 정말 더불어 살 수 있는 그런 세계를 만들자고 호소함에 대해 깊게 동의할 뿐만 아니라 매일 기도하고 있다”고 말했다. 한국 대통령이 참석한 교황청 미사가 한국어로 진행된 것은 이번이 처음이다.
이 대통령은 15일 교황궁에서 레오 14세 교황을 단독 면담하고 교황청 2인자인 피에트로 파롤린 추기경 겸 국무원장을 만날 예정이다.
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