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사회
포항서 패러글라이딩 70대, 전깃줄 걸려 추락…심정지 상태 이송
동아일보
업데이트
2026-06-15 10:45
2026년 6월 15일 10시 45분
입력
2026-06-15 10:39
2026년 6월 15일 10시 39분
김예슬 기자
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뉴시스
경북 포항에서 패러글라이딩을 하던 70대가 전깃줄에 걸려 추락했다.
14일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 3시 33분경 포항시 북구 흥해읍 칠포해수욕장 주변 상공에서 패러글라이딩을 타던 70대 남성이 전신주 전선과 충돌한 뒤 지상으로 떨어졌다.
신고를 받고 출동한 119구조대는 전문심폐소생술 실시 후 인근 병원으로 옮겼으나 당시 남성은 심정지 상태였다.
경찰은 목격자 진술 등을 토대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#경북
#포항
#패러글라이딩
#70대
#전깃줄
#추락사고
#칠포해수욕장
김예슬 기자 seul56@donga.com
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