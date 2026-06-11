정점식 “야당 쓴소리도 국정에 반영을” 홍익표 靑수석에 당부

정점식 국민의힘 신임 원내대표는 11일 홍익표 청와대 정무수석에게 “야당의 쓴소리도 국정운영에 반영해 달라”고 당부했다.
홍 수석은 이날 정 원내대표에게 이 대통령 명의의 축하 난을 전달하며 취임을 축하했다. 정 원내대표는 이날 국회 원내대표실에서 홍 수석을 만나 “야당은 비판하고 쓴소리하는 게 제 역할 하는 것 아니겠나”라며 이같이 말했다.
이어 “이런 쓴소리가 불편하게 들릴 수 있지만 그게 야당 고유의 역할이라고 생각하고, 이 역시 국정운영에 반영해 주시기를 부탁드린다”며 “국민의힘 역시 투쟁만이 아니라 민생을 챙기는 그런 정당 본연의 모습을 함께 보여줄 것을 약속드린다”고 덧붙였다.
정 원내대표는 “지금 국민들께서 기대하는 것은 여야의 정쟁이 아니라 민생을 위한 협치라 생각한다”며 “그 과정에서 정무수석께서 많은 역할을 해주실 거라 기대한다. 그리고 야당의 생각을 대통령님께도 가감 없이 전달해 주실 것을 당부드린다”고 요청했다.
이에 홍 수석은 “야당은 당연히 국정에 대한 견제와 감시 그리고 때로는 협력의 역할을 하는 정당”이라며 “야당이 주시는 말씀도 때론 뼈아프게 받아들이고 때로는 저희 국정운영에 좋은 참고로 활용하도록 하겠다”고 답했다.
그러면서 “그런 측면에서 제가 소통의 중간자 역할로서 최선의 역할을 다 하겠다”며 “국회에서 여러 다양한 여야의 목소리를 대통령님께 가감 없이 전달 드리도록 하겠다”고 약속했다.
홍 수석은 “6.3 지방선거도 끝났고 이제 다시 국회의 시간이 온 것 같다”며 “선거를 할 때는 서로 경쟁하고 때로는 다소간의 다툼도 있지만 선거가 끝나고 나면 함께 지혜를 모아서 국가와 국민을 위해서 일을 할 시기”라고 강조했다.
또 최근 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 언급하면서 “오늘 국회에서 관련된 논의가 잘 진행된 것으로 알고 있고, 하루빨리 국조 특위가 진행돼서 국민들의 참정권 피해가 다시는 재발되지 않도록 진상규명과 제도 개선을 하는데 리더십을 발휘해주시기를 바란다”고 당부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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