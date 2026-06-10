조현욱 투표용지 진상규명위원장 “단순 행정착오로 변명할 수 없어”

조현욱 중앙선거관리위원회 투표용지 부족사태 진상규명위원장은 10일 첫 회의에서 “국민의 참정권이 침해된 심각한 헌정질서 위기 사안”이라고 말했다.
조 위원장은 이날 진상규명위원회 제1차 회의에 참석해 “결코 단순한 행정착오나 수요예측 실패라고 변명할 수 없다“며 ”자유민주주의 국가에서 절대 있을 수 없고, 또 있어서도 안 되는 초유의 사태“라고 밝혔다.
조 위원장은 “이 문제가 선관위에 의해 야기되었다는 점에서 선거관리 시스템의 총체적인 부실이 드러난 것”이라며 “선거의 공정성 회복을 위해 선거관리 시스템의 혁신적 쇄신이 시급한 시점”이라고 말했다.
그는 진상규명위원회 활동에 대해서는 “객관적이고 정확한 진상규명을 통하여 투표용지 부족 사태의 전모를 밝히고 그 결과를 투명하게 공개하겠다”며 “현 사태에 관하여 책임이 있는 자에 대하여 엄정하게 책임을 묻도록 할 것”이라고 했다.
그러면서 “총체적 부실이 드러난 선거관리 시스템을 획기적으로 개선할 수 있는 방안을 모색하여 더 이상 선거의 공정성과 신뢰성이 침해되는 일이 없도록 선거관리 시스템의 개혁을 제안·권고하겠다”고 강조했다.
아울러 조 위원장은 “위의 일을 행함에 있어 저희 위원회가 최선을 다하여 열심히 노력할 것이니 저희의 활동을 정치 진영에 따라 유리 또는 불리하게 해석하지 마시고, 응원하는 마음으로 지켜봐 주시기를 바란다”고 말했다.
조 위원장은 서울대 법대 재학 중 1986년 사법시험에 최연소 합격했다. 대한법률구조공단 변호사, 인천지법 부장판사, 대한변호사협회 부협회장, 국가인권위원회 인권위 등을 지냈다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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