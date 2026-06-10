정청래 “국민은 영원, 정권은 짧다” 대표 연임 도전 시사…친명 “백의종군해야”

‘明心은 김민석’ 해석 속 정면돌파 의지
“李의 선거평가 공감…민심 다각도 살피겠다”
鄭, 반성-사과 메시지 없이 당 대표 책임 강조
반청 “국민경고에도 성찰 없어” 당권포기 압박
더불어민주당 정청래 대표가 “국민 이기는 정권 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다”고 말했다. 정 대표를 향한 6·3 지방선거 결과 책임론이 제기되고 전당대회에서 ‘명심’(明心·이 대통령 의중)은 김민석 국무총리에게 기울었다는 해석이 나오고 있지만 아랑곳하지 않고 정면돌파하겠다는 뜻을 내비친 것이다. 친명(친이재명)계에서는 “내란 세력 부활의 발판을 허용한 지도부는 백의종군으로 책임져야 한다”며 압박을 이어갔다.
정 대표는 10일 최고위원회의에서 “야당은 야당다울 때 국민의 지지를 얻을 수 있고, 여당은 여당다울 때 국민의 지지를 얻는다”며 “항상 국민 마음 민심 살피는 자세가 여나 야나 항상 필요한 우리의 자세”라고 말했다. 그러면서 “민심이 천심이다. 국민이 곧 하늘”라며 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 말했다.
또 정 대표는 “이재명 대통령의 6.3 지방선거에 대한 평가와 인식에 공감한다”면서도 “민주당은 더욱 겸손하고 낮은 자세로 지선에서 확인된 민심을 다각도로 살피겠다”고 했다. 지방선거 이후 열린 첫 최고위원회의에서 선거 결과에 대한 반성이나 사과 메시지는 내놓지 않고 계속해서 당 대표로서의 책임을 다하겠다는 취지로 발언한 것. 연임 도전을 위해 지방선거 책임론을 정면 돌파하는 것 아니냐는 해석이 나온다.
정 대표는 최고위원회의 뒤 기자들로부터 지도부의 지방선거 결과 책임론 대응과 전당대회 불출마 요구에 대한 생각 등에 대한 질문을 받고 답하지 않았다.
반청(반정청래)계에서는 정 대표 연임 도전 포기를 압박하는 메시지가 이어졌다. 황명선 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “민주당은 6월 3일 지방선거에서 승리하지 못했다”며 “저부터 책임을 통감하고 8월 전당대회에 출마하지 않기로 했다”고 말했다. 그러면서 “압도적으로 이겨야 할 지방선거에서 승리를 이끌지 못하고 실패한 지도부의 한 사람으로서 출마하지 않는 것이 당원에 대한 도리”라고 했다. 정 대표를 향해 선거 결과에 책임지고 전당대회에 불출마할 것을 우회적으로 압박한 것으로 풀이된다.
친명계 원외조직 더민주혁신회의는 논평에서 “대통령이 이번 선거를 국민의 경고라고 평가했음에도 민주당 지도부에서는 책임지는 사람도 깊이 있는 성찰도 보이지 않는다”며 “이길 선거를 놓치고 내란 세력 부활의 발판을 허용한 지도부는 백의종군으로 책임지고 당 혁신의 길을 열어야 한다”고 말했다. 김용 전 민주연구원 부원장도 YTN 라디오 장성철의 뉴스명당에서 정 대표가 차기 당권을 포기하는 게 맞느냐는 질문에 “개인적으로는 그런 것도 충분히 고려할 수 있다는 생각이 든다”고 했다.
반면 당내 강성으로 분류되는 최민희 의원은 “(선거의) 핵심이 서울시장 정원오 후보였다. 사실상 많은 분들이 ‘명픽’이라고 얘기했다. 그래서 저는 거기는 반드시 되도록 선거 전략을 짤 줄 알았다”며 “그런데 서울시장을 탈환하지 못했기 때문에 저도 허탈감이 굉장히 컸다”라고 했다. 정 후보에게 패배의 책임을 돌린 것.
또 최 의원은 “(국민들은) 코스피가 8,000이 넘고 수출이 최고고 뭔가 막 돌아가는 것 같은데 내 삶이 안 바뀌었다고 느끼고 계셨다. 바닥에선 윤석열 때와 달라진 게 없다”며 “정치권은 늘 늦게 반영을 하잖아요. 그래서 이 부분에 대한 대책을 여야가 세울 때다”라고 했다. 이재명 정부가 민생에서 성과를 내지는 못한 게 패인이라는 의미로 해석된다.
이런 가운데 친청계로 분류되는 이지은 대변인이 9일 유튜브 박시영TV에 출연해 “윤석열을 보면서 윤석열이 누구 찍어서 당 대표 시킨다고 엄청 욕을 했는데 (이재명) 대통령이 지금 이걸 하시는 건가 설마 하는 생각이 들었다”라는 발언이 알려지면서 당내 갈등으로 번졌다.
이는 앞서 이재명 대통령의 9일 공항 환송 행사에 김 총리는 참석하고 정 대표는 불참하고, 또 이 대통령이 앞서 8일 기자회견에서 김 총리를 “뛰어난 리더십”으로 치하하고 정 대표가 지휘한 지방선거 결과에는 “도대체 납득할 수 없는 상황”이라고 비판한 상황을 두고 이 대통령이 전당대회에 개입하고 있다는 취지로 비판한 것으로 해석됐다.
유튜브 진행자 박시영 씨도 “대통령이 특정 후보를 염두해두고 호불호가 있을 수는 있다. 존중해야한다고 본다”면서도 “근데 밖으로 드러나는 순간 사달이 벌어지거든. 하면 안 된다. 당이 쪼개지거나 갈등이 격화돼서 당에 도움이 안된다”고 했다.
이 대변인의 발언을 두고 민주당 지지층에서는 ‘해당 행위’라는 반발이 불거졌다. 조상호 법무부 장관정책보좌관은 페이스북에 “대변인 정말 맞나요? 인공지능(AI) 딥페이크인가? 제 눈, 귀를 의심했다”고 말했다. ‘뉴이재명’으로 분류되는 신인규 변호사는 “정 대표와 그를 추종하는 이 대변인은 당직에서 물러나 책임을 져라”고 했다.
당 지도부는 이 대변인의 발언에 대한 검토에 들어갔다. 민주당 강준현 수석대변인은 오늘 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 ‘이 대변인에 대한 탈당, 제명 요구 검토가 이뤄지고 있느냐’는 질문에 “(이 대변인이) 언급한 내용이나 사안, 구체적인 의도를 파악해야 한다”며 “징계를 염두에 두고 있는 건 아니고 진위 여부를 파악 중”이라고 했다.
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