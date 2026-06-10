대미견제 노린 시진핑, ‘핵인정’ 챙긴 김정은… 동북아 안보판 요동

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 10일 04시 30분

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[北中 ‘전략적 파트너’ 격상]
中, 군사-경제선물 ‘반미연대’ 강화
몸값 높이기 北 이해관계 맞물려… 동북아 지정학적 구도 변화 불가피
北매체, 군사교류 구체 언급 안해… 러와 밀착 北, ‘中의존 경계’ 의도

북한 관영매체 노동신문은 9일 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)의 북한 방문을 환영하는 공연이 8일 평양체육관에서 진행됐다고 보도했다. 시 주석이 공연 도중 김정은 북한 국무위원장과 대화를 나누고 있다. 노동신문 뉴스1
북한 관영매체 노동신문은 9일 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)의 북한 방문을 환영하는 공연이 8일 평양체육관에서 진행됐다고 보도했다. 시 주석이 공연 도중 김정은 북한 국무위원장과 대화를 나누고 있다. 노동신문 뉴스1
7년 만에 이뤄진 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 평양 방문으로 북-중 관계가 한층 공고해지면서 동북아 안보 질서에도 변화가 불가피해졌다는 분석이 나온다.

지난해 9월 중국 전승절을 계기로 이뤄진 김정은 북한 국무위원장의 방중을 통해 북-중 관계 복원에 시동을 건 데 이어 이번 시 주석의 답방으로 양국 관계는 ‘전략적 파트너’로 한 단계 올라섰다. 중국이 북한에 군사 교류, 경제 협력은 물론이고 ‘김정은 체제의 보장’ 등 대대적인 ‘선물 보따리’를 안겨준 것을 두고 미중 패권 경쟁 속에서 중국 주도의 세계 질서 다극화에 북한을 확실히 끌어들이려는 의도로 풀이된다. 북한은 이를 지렛대로 삼아 핵 보유 묵인을 끌어내면서 양국 간 이해관계가 맞아떨어졌다는 분석이다.

● 習 “신시대 北中 관계 발전에 중요 공감대”

시 주석과 김 위원장은 8일부터 1박 2일간 함께하며 북-중 관계가 한 단계 격상됐음을 대외적으로 과시했다. 9일 중국 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 평양 금수산 영빈관에서 가진 김 위원장과의 오찬에서 “김 위원장과 신(新)시대 중조(중-북) 관계 발전에 대한 중요한 공감대를 이뤘다”며 “중조 양측은 상호 이해를 더욱 깊고 전면적으로 하게 됐으며 미래 발전 방향도 명확히 했다”고 밝혔다.

두 정상 간의 전날 정상회담 과정에선 양측의 경제와 안보 등 각 분야에서의 구체적인 후속 조치도 언급됐다. 중국 신화통신에 따르면 시 주석은 공고한 정치적 상호 신뢰, 실질적 협력 수준 강화, 국민 간