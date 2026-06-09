국힘 소장파 “지선 참패…정신승리 안돼” 장동혁 직격

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 9일 14시 38분

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“서울 선거 이겼다고 얘기하는 건 모욕적
張-지도부 책임감 없어…물러날줄 알아야”