“허위사실 유포” “가짜 딥페이크 영상”… 여야, 선거 막판 상대 진영 고발 난타

[오늘까지 사전투표]
정원오-오세훈측 ‘카드 뉴스’ 공방
김경수-박완수측, AI 영상 논쟁
박찬대-유정복, 족보 법적 다툼
6·3 지방선거가 막판으로 향하면서 여야 광역단체장 후보 간 네거티브 공방과 고발전이 가열되고 있다. 후보들이 각종 의혹에 대해 잇따라 형사 고발에 나서면서 선거가 끝난 이후에도 한동안 수사가 이어질 가능성이 거론된다.
29일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프는 국민의힘 오세훈 후보 측이 정 후보를 비방하는 카드뉴스와 영상 등을 유포했다는 의혹을 제기하며 오 후보 등을 공직선거법 위반 등의 혐의로 고발했다. 정 후보 캠프 이해식 총괄선대본부장은 기자회견에서 “오 후보 선대위 내부에서 정 후보 비방 콘텐츠를 직접 기획·제작하고 조직적으로 유포한 정황이 매우 구체적으로 드러났다”며 “선거 홍보의 범위를 일탈하는 조직적인 온라인 흑색선전”이라고 했다. 이에 대해 오 후보는 기자들과 만나 “선거 막판 판세가 다급해지자 던지는 전형적인 흑색선전 선거 책략”이라고 반박했다.
민주당 김경수 경남도지사 측도 국민의힘 박완수 후보 캠프가 공직선거법이 선거 90일 전부터 금지하는 ‘딥페이크’ 선거운동 영상을 유포했다는 의혹 등을 거론하며 박 후보 캠프 관계자를 업무방해 등의 혐의로 고발했다. 박 후보 캠프는 “사실이 아니다”라고 부인했다.
전북에선 민주당 이원택 전북도지사 후보 캠프가 “‘대통령과 교감설’로 선거의 공정성을 훼손했다”며 무소속 김관영 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발했다. 앞서 김관영 후보는 라디오에서 ‘이재명 대통령과 ‘교감이 있었느냐’는 질문에 “불가피성에 대해 말씀드린 적이 있다”고 말했다.
이에 맞서 김 후보 캠프는 “민주당이 27일경부터 ‘현금 살포! 거짓말 정치 투표로 심판합니다’라는 문구의 불법 현수막 수천 개를 게시했다”며 이 후보와 윤준병 전북도당위원장을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 김 후보 캠프는 “이 현수막들은 정당이나 게시자의 이름이 적히지 않은 채로 게시돼 불법”이라고 했다.
국민의힘 충남도당은 “사생활 및 공천 의혹 등에 대해 사실과 다른 주장을 반복하며 유권자의 판단을 흐려 왔다”며 민주당 박수현 충남도지사 후보를 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발했다. 민주당이 박 후보의 사생활 관련 의혹을 소셜네트워크서비스(SNS)에 게시한 혐의로 국민의힘 장동혁 대표를 고발한 데 대한 맞대응으로 풀이된다.
국민의힘 유정복 인천시장 후보도 29일 민주당 박찬대 후보를 허위사실 공표 혐의로 고발했다. 박 후보가 독립유공자 석주 이상룡 선생 후손임을 자처해 왔지만 실제로는 22촌 방계에 불과하다는 취지다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프도 27일 민주당 전재수 후보를 허위사실 공표와 업무방해 혐의로 고발했다. 전 후보가 토론회 등에서 박 후보 배우자가 운영하는 조현화랑과 관련해 근거 없는 의혹을 반복적으로 제기했다는 이유에서다.
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