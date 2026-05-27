정부 “나무호 공격, 이란 미사일 유력”…이란대사 “개입한 것 없다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 27일 20시 21분

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사이드 쿠제치 주한이란대사가 27일 HMM 선박 ‘나무호’ 피격 사건과 관련해 서울 종로구 외교부 청사에 초치된 후 청사를 빠져나가며 취재진의 질문에 답하고 있다. 외교부는 이날 브리핑을 통해 호르무즈 해협에서 HMM ‘나무’호를 공격한 ‘미상 비행체’는 “이란에서 개발된 ‘누르’ 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다＂라고 발표했다. 2026.5.27 뉴스1
사이드 쿠제치 주한이란대사가 27일 HMM 선박 ‘나무호’ 피격 사건과 관련해 서울 종로구 외교부 청사에 초치된 후 청사를 빠져나가며 취재진의 질문에 답하고 있다. 외교부는 이날 브리핑을 통해 호르무즈 해협에서 HMM ‘나무’호를 공격한 ‘미상 비행체’는 “이란에서 개발된 ‘누르’ 계열의 대함미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다＂라고 발표했다. 2026.5.27 뉴스1
정부가 이달 4일 호르무즈 해협에서 한국 HMM 소속 화물선 ‘나무호’를 공격한 비행체가 이란 대함미사일일 가능성이 높다고 27일 밝혔다.

박윤주 외교부 1차관은 이날 브리핑에서 “기술분석 결과 (나무호를 타격한 비행체는) 이란에서 개발된 ‘누르(Noor)’ 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 밝혔다. 이어 “엔진의 경우 이란산 터보제트 엔진과 유사하였고 부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 것이 확인됐다”고 설명했다. 나무호가 피격된 지 23일 만에 사실상 이란을 공격 주체로 지목한 것이다.

미국과 이란간 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶인 나무호에선 이달 4일 폭발이 발생했다. 정부는 미상의 비행체가 나무호를 두 차례 타격했다고 밝힌 뒤 공격 주체 등을 밝히기 위해 비행체 잔해에 대한 정밀 분석에 들어간 바 있다.

정부는 합동 조사결과 발표 직후 사이드 쿠제치 주한이란대사를 초치(招致)해 이란 정부에 나무호 공격에 대해 항의했다. 하지만 쿠제치 대사는 “이란 쪽에서는 이 문제와 관련해 절대로 개입한 것이 없다”며 공격 사실을 부인했다.

#호르무즈 해협#나무호#이란#터보제트 엔진#누르 미사일#대함미사일
신나리 기자 journari@donga.com
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