정원오 단톡방 ‘서소문 붕괴 호재’에…국힘 “참사를 정쟁 이용말라”

여야 서울시장 후보들이 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 발생 이틀째인 27일 유세를 전면 중단한 채 사고 수습에 촉각을 곤두세웠다.
더불어민주당 정원오 후보는 27일 오후 희생자 빈소를 조문한 뒤 기자들과 만나 “생명 안전은 우리 사회의 가장 소중하고 가장 기본적인 가치”라고 강조했다. 정 후보 측은 “별도의 선거운동 재개 시점은 정하지 않고 있다”며 “사고의 완전 수습에 집중하고 안전을 지키는 것이 최우선”이라고 설명했다.
국민의힘 오세훈 후보는 전날에 이어 27일도 사고 현장을 찾았다. 오 후보는 현장에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 “추가적인 사고가 발생하지 않도록 안전관리에 최선의 노력을 기울임과 동시에 현장 수습과 빠른 철도 운행 재개에 만전을 기해달라”고 당부했다. 오 후보는 오후에는 비공개로 희생자들의 빈소를 조문했다.
여야 지도부도 일제히 희생자들을 애도하는 묵념의 시간을 가졌다. 민주당 정청래 대표는 충남 논산에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 앞서 묵념을 한 뒤 6·3 지방선거 후보들을 향해 “유가족이 슬픔에 잠긴 이 시간에 요란하게 율동하고 로고송 크게 틀고 하는 선거운동, 국민 눈살을 찌푸리게 하는 선거운동은 자제해달라”고 당부했다. 국민의힘 장동혁 대표도 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선대위 회의에서 “조속한 사고 수습과 피해자 지원이 이뤄질 수 있도록 우리당도 협력을 아끼지 않겠다”고 밝혔히면서 회의 말미에 묵념했다.
다만 선거가 일주일 앞으로 다가오며 여야는 신경전을 벌이기도 했다. 국민의힘 김민수 최고위원은 회의에서 “민주당 정 후보 단톡방에서는 또다시 참사를 정쟁으로 이용하려 했던 정황이 발생했다”고 주장했다. 반면 민주당 조승래 사무총장은 오 후보를 겨냥해 “도시가 보다 안전한 공간이 되기 위해서는 안전 감수성이 담보된 리더십이 필요하다”고 말했다.
댓글 0