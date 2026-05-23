李 만난 文 전 대통령 “국민성장펀드 가입 놓쳤다”…좌중 웃음

노무현 전 대통령 추도식 앞서 환담
노무현 전 대통령의 배우자인 권양숙 여사가 23일 봉하마을을 찾은 이재명 대통령에게 “늘 고맙게 생각하고 있다”고 말했다. 이 대통령은 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 ‘고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식’에 참석하기 전 노 전 대통령 사저에서 권 여사 등 참석자들과 환담을 가졌다.
권양숙 여사 “진영읍서 식사, 역시 李 답다”
안귀령 청와대 부대변인에 따르면 이날 환담에는 이 대통령의 부인 김혜경 여사, 노 전 대통령의 장남 건호 씨, 문재인 전 대통령 부부, 차성수 노무현재단 이사장, 강훈식 대통령비서실장 등이 함께했다.
권 여사는 이 대통령 부부를 반갑게 맞이하며 “잘 오셨다”고 인사를 건넸다. 특히 이 대통령 부부가 진영읍에서 점심 식사를 한 것을 두고 “역시 이 대통령답다고 생각했다”며 “지역 경제에도 도움이 되고 주민들도 무척 반가워했을 것”이라고 말했다. 이에 이 대통령은 “맛있게 먹고, 주민들께 인사도 드리고 왔다”고 화답했다.
권 여사는 김 여사에게 “너무 잘하고 있다”며 따뜻한 덕담을 건네기도 했다. 이에 김 여사는 “여사님들께서 어떻게 역할을 해 오셨는지 많이 찾아보고 배우고 있다”고 답했다고 한다. 그러면서 이 대통령을 향해 “늘 고맙게 생각하고 있다”며 “해마다 봉하마을을 찾는 시민들이 점점 늘어나는 모습을 볼 때마다 감사한 마음이 든다”고 했다.
문 전 대통령은 최근 주가 상승 등 이 대통령의 경제 회복을 위한 노력에 대해 높이 평가했다. 특히 최근 출시된 국민참여형 국민성장펀드와 관련해 “출시 첫날 온라인 판매 물량이 완판됐다는 소식을 들었다”며 “나도 가입해보려 했는데 순서가 오기 전에 마감돼 놓쳤다”고 말해 참석자들 사이에서 웃음이 나왔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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