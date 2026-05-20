李 “싸울 필요 없는 한반도 구축” 다카이치 “한미일 긴밀 대응”

이재명 대통령은 19일 “저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 경북 안동에서 열린 한일 정상회담 후 가진 공동언론발표에서 “양국은 한반도 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 나누었다”며 이같이 말했다. 청와대 강유정 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 대통령이 우리 입장을 설명한 뒤 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 거듭 강조했다”고 설명했다.
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리도 이어진 공동언론발표에서 “북한 문제에 관해서는 핵미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 논의를 했다”며 “일한(한일), 일한미(한미일)가 긴밀히 연계해서 대응해 나갈 것을 다시 한번 확인했다”고 말했다. 양국 정상이 한반도 비핵화 의지를 재확인한 것이다.
강 수석대변인은 “ 양 정상은 지난주 개최된 미중 정상회담에 대한 결과와 미국 측과의 소통 동향을 공유하고 급변하는 국제 정세 속에서 전략적 소통을 더욱 강화해 나가기로 했다”며 “역내 평화와 안정을 위해 한일, 한미일 협력을 지속적으로 발전시키는 데에 의견을 같이했다”고 말했다.
이 대통령은 이날 한중일 3국 협력도 강조했다. 이 대통령은 “동북아 지역이 경제·안보 등 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계돼 있는 만큼 역내의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한중일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다”고 했다. 이 대통령이 특히 한중일 협력을 활성화하기 위한 민간 중심의 3국 간 협력을 우선적으로 추진하는 방안을 함께 모색해 볼 것을 제안했다고 청와대는 전했다. 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 개입 발언’으로 중일이 경색 국면을 이어가는 가운데 한중일 소통 복원 필요성을 재차 당부한 것으로 보인다.
댓글 0