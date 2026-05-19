장동혁 “세금으로 집값 잡을 생각 없다는 정원오, 하는 말까지 이재명스럽다”

장동혁 국민의힘 대표는 19일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 부동산 정책과 관련해 “이재명 정부나 민주당과 같은 생각”이라며 “세금으로 집값 잡을 생각은 없다”고 말하자 “하는 말까지 이재명스럽다”고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 정 후보의 해당 발언이 담긴 기사를 공유하며 “세금으로 집값 잡으려는 것은 단호하게 반대한다면서, 이재명 정부나 민주당과 같은 생각이라고 한다. 독도는 일본 땅이라는 주장에 단호하게 반대한다면서, 일본 정부와 같은 생각이라고 하는 것과 마찬가지”라고 지적했다.
이어 “이재명이 공공연히 거론해 온 보유세 인상, 지방선거 끝나기만 기다리는 장특공(장기보유특별공제) 폐지, 이게 바로 세금으로 집값 잡겠다는 것”이라며 “그런다고 집값 잡지도 못하고 서민만 잡겠지만”이라고 덧붙였다.
그는 “정원오는 전월세 폭등을 오세훈 후보 탓으로 돌렸다. 번지수가 틀렸다”며 “지난 정부 때 전월세 가격이 폭등했나? 안정적이던 서울 부동산, 이재명이 폭등시켜 놓은 것”이라고 주장했다.
장 대표는 끝으로 정 후보를 향해 “잘 모르겠으면 컨설팅이라도 한 번 받아보시든지”라고 냉소했다. 지난 4월 정 후보가 서울 남대문시장에서 상인이 “장사가 너무 안된다”고 토로하자 “관광객이 이렇게 많은데 왜 장사가 안 되느냐. 컨설팅을 받아 보라”고 했던 발언을 비꼰 것으로 보인다.
앞서 정 후보는 이날 서울 양천구 한국방송회관에서 열린 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 이재명 정부의 부동산 정책 관련 질문에 “이재명 정부나 민주당과 같은 생각”이라며 “세금으로 집값을 잡으려는 것은 단호하게 반대한다. 세금으로 집값 잡을 생각은 없다”고 답했다.
정 후보는 “이 문제에 있어서 저는 일관적으로 주장했다”면서 “1가구 1주택자들에 대해선 투기 목적이 아닌 이상 완벽히 보호해야 한다는, 현행의 권리는 보호돼야 한다고 처음부터 지금까지 누차 강조하고 있다”고 말했다.
그는 “마치 제가 그런 얘기를 안 한 것처럼 공격하는데 그건 잘못됐다”며 “앞으로도 세금 논쟁이 진행된다면 시민 입장에서 시민 권리 보호를 위해 앞장설 생각이다. 구청장 시절 때도 그런 주장을 했고 지금도 마찬가지고, 앞으로도 그럴 것”이라고 했다.
장기보유특별공제 축소나 보유세 인상에 부정적이냐는 질문에도 “1가구 1주택자들에 대해 현행 지켜지고 있는 권리가 보호돼야 한다는 게 명확한 입장”이라고 재차 강조했다.
서울의 전월세 가격 상승에 대해서는 “오세훈 국민의힘 후보의 약속이 지켜졌다면 이런 문제는 생기지 않았을 것”이라며 “오 후보의 반성이 있어야 한다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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