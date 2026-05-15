대전 찾은 송언석 “왕처럼 맘대로 하는 李정권에 민심 보여달라”

국민의힘 송언석 공동선거대책위원장은 15일 대전을 찾아 이장우 대전시장 후보 지지를 호소했다. 반면 더불어민주당 허태정 후보를 향해선 ‘우물쭈물 무능 시장’이라고 비판했다.
국민의힘 공보실은 이날 언론 공지를 통해 “송 위원장은 15일 오후 3시 이장우 대전시장 후보와 함께 대전필승 시민승리 공동기자회견를 가졌다”고 전했다.
송 위원장은 “이 후보의 유능함과 전 대전시장인 허태정 민주당 후보의 무능함이 숫자로 너무 명확하게 나타난다”면서 “허태정 시장 시절 전국 최하위권을 달리던 대전 도시브랜드 평판이 이장우 시장 취임 이후 전국 1위가 됐다”고 주장했다.
또 “허 후보는 ‘대전 도시철도 2호선 트램’ 그거 하나를 4년 내내 결정도 못 하고 우물쭈물하다가 총사업비가 7400억 원에서 1조 5000억 원으로 2배 껑충 뛰었다”며 “유성 버스터미널, 자기가 구청장 8년, 시장 4년, 총 12년 동안 전혀 해결 못 하던 것을 이장우 시장이 2년 만에 완전히 해결했던 것, 대전시민 여러분 잘 기억하고 계시지 않는가”라고 비판했다.
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