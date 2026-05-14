당권 도전설 김민석, 19일 與원내대표단 만찬

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 14일 04시 30분

글자크기 설정

당내 “이르면 이달말 총리직 사퇴”
강득구 주도 지원모임 10여명 참여

김민석 국무총리. 2026.4.29 뉴스1
김민석 국무총리. 2026.4.29 뉴스1
김민석 국무총리가 19일 더불어민주당 신임 원내대표단과 만찬 자리를 갖는다. 김 총리가 최근 국회 상임위원회별 여야 의원들에 이어 여당 원내지도부와도 회동에 나서면서 일각에선 8월 전당대회 당권 도전을 위한 준비에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다.

13일 민주당에 따르면 김 총리는 6일 한병도 원내대표가 연임하면서 새롭게 구성된 이재명 정부의 3기 원내지도부와 19일 서울 총리공관에서 만찬을 갖는다. 참석 대상은 한 원내대표와 원내수석부대표 3명을 포함한 18명이다. 이번 만찬은 원내지도부 요청으로 이뤄진 것으로 전해졌다. 앞서 김 총리는 11일 국회 국토교통위원회, 12일 정무위원회 소속 여야 의원들과 만찬을 진행하는 등 의원들과의 접촉면을 넓히고 있다.

8월 전당대회에서 정청래 대표의 연임 도전이 유력한 가운데, 김 총리는 친명(친이재명)계 내에서 정 대표에게 맞설 대항마로 거론된다. 의원들 사이에선 김 총리가 이르면 5월 말, 늦어도 6·3 지방선거 직후 총리직을 내려놓고 당 대표 선거에 뛰어들 것이란 이야기가 나온다. 김 총리와 가까운 한 호남 중진 의원은 “선거 끝나고 바로 당에 온다고 듣고 있다”고 했다. 다만 일각에서는 김 총리가 공식 선거운동이 시작되는 21일 전 사의를 표하고 선거 운동 지원에 나서 승리에 기여해야 한다는 주장도 나온다.

김 총리와 가까운 강득구 최고위원이 주도하는 김 총리 지원 모임에는 의원 10여 명이 참여하기로 했고 핵심 실무자도 정한 것으로 알려졌다. 이 모임은 전당대회 레이스가 시작되면 김 총리의 캠프 주축이 될 것이란 전망이 나온다. 김 총리 측근 의원은 모임 출범 시점에 대해 “김 총리가 최종적으로 입장 정리를 해야 한다”고 했다.

#국무총리#더불어민주당#원내대표단#전당대회#당권 도전
조권형 기자 buzz@donga.com
허동준 기자 hungry@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스