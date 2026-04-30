靑정책실 “삼성전자 성과는 사회 전체의 결실” 李에 보고

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 30일 21시 45분

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이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.04.30. [서울=뉴시스]
이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.04.30. [서울=뉴시스]