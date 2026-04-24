강훈식 “5월 원유 도입량, 작년의 87%…중동 의존도 13%P 낮춰”

강훈식 대통령비서실장은 24일 중동 전쟁 장기화에 따라 원유 대체 물량 확보 필요성이 커진 데 대해 “5월 중에는 지난해 월평균 도입량의 87% 수준인 7462만 배럴을 확보해 수급 차질에 대해 크게 우려하지 않아도 될 전망”이라고 밝혔다.
강 실장은 이날 청와대에서 비상경제대응 관련 브리핑을 열고 “5월 중에 사우디아라비아에서 2399만 배럴, 아랍에미리트(UAE)에서 1600만 배럴이 호르무즈 해협과 무관한 대체 항로를 통해 도입하기로 확정한 것은 정부와 민간이 합심해 발 빠르게 대응한 성과”라고 말했다.
그는 원유 도입 국가와 유조선 항로가 다변화되고 있다고 설명했다. 강 실장은 “미주·아프리카 등으로부터 물량을 추가 확보하면서 중동산 의존도를 기존의 69%에서 56%로 13%포인트 낮췄다”고 했다.
그러면서 “정부가 기업들의 도입선 다변화에 대해 지원을 확대하기로 한 만큼 앞으로도 원유 도입선 다변화가 더욱 가속화될 것으로 기대된다”고 말했다.
강 실장은 석유화학 제품의 핵심 원료인 나프타도 사우디 50만 톤(t), 오만 160만 t 등 총 210만 t을 공급받기로 한 점을 재차 언급하며 “추가경정예산(추경)안에 포함된 나프타 수입 단가 차액 지원 등이 실제로 집행되고, 특사 방문을 통해 확보한 나프타 210만 t이 4월 말부터 순차적으로 도입되면 한 달 후부터는 신호등이 ‘노란색’으로 바뀔 것으로 기대된다”고 내다봤다. 정부는 핵심 품목별 일일 점검 ‘신호등 시스템’을 유지하고 있다. 현재는 나프타 및 기초 유분의 확보된 재고가 1개월이라 ‘주황색’으로 표시돼 있다고 강 실장은 전했다.
그는 “물론 정부는 전쟁 장기화 가능성에도 대비하고 있다”며 “현재 아스팔트 수급에 대한 현장의 우려가 큰 상황이다. 정부는 현황 전수조사를 통해 공사 발주 시기를 조정하고 민관협의체를 통해 시급한 공사에 우선적으로 공급하는 방향을 추진하고 있다”고 설명했다. 아스팔트는 현재와 한 달 뒤, 3개월 뒤 전망 모두 ‘빨간색’으로 표시돼 수급 불안이 지속될 것으로 나타났다.
강 실장은 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 1.7%로 집계된 것을 두곤 “중동 전쟁이라는 불확실성 속에서도 대한민국 경제는 굳건하게 버티며 앞으로 나아가고 있다”며 “반도체 생산과 수출의 폭발적 증가세와 에너지 원자재 수급 차질, 또 민생 경제 충격에 대비한 정부의 신속하고 과감한 대응에 힘입어 지난해 새 정부 출범 이후 경제 회복 흐름을 이어왔다고 평가할 수 있겠다”고 했다.
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