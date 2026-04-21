‘장동혁 배제’ 총대 멘 경기도…의원 전원 “독자 선대위 즉시 발족”

안철수·김은혜 등 국힘 현역 6명 회견
“유례없는 위기에 직접 엔진 돌리겠다
솔직히 張지도부 필요 없다는 말 많아”
대구시장 경선 추경호도 “지역 선대위”
국힘 표밭서 지도부와 거리두기 확산
경기에 지역구를 둔 국민의힘 의원 전원이 21일 “경기도 자체 선거대책위원회를 즉시 발족하겠다”고 했다. 지도부와 거리를 둔 자체적인 선대위를 꾸리겠다는 것이다. 국민의힘 송석준 의원(경기 이천)은 ‘장동혁 지도부가 경기도 선거에 필요가 없다’는 지적이 나오는 데 대해 “솔직히 그런 말씀을 많이 한다”고 했다.
국민의힘 김선교·김성원·송석준·안철수·김은혜·김용태 의원은 21일 서울 영등포구 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저희 경기도 국회의원 일동은 참담하면서도 절박한 심정으로 이 자리에 섰다”면서 이렇게 말했다.
이들은 “솔직하게 고백한다”며 “지금 경기도 선거는 유례 없는 위기”라고 했다. 김선교 의원(여주-양평)은 “더불어민주당은 이미 후보를 확정하고 꾸려 경기도 전역을 누비고 있는데, 우리는 후보조차 결정하지 못했다”며 “저들은 모든 역량을 모은 용광로 선대위를 꾸렸지만 우리는 불을 지필 준비조차 되어 있지 않다”고 했다. 그러면서 “이대로 주저앉을 수 없다”며 “독주를 막을 최소한의 견제 장치마저 사라지는 위기, 그 길을 경기도 의원들이 온몸으로 막아서겠다”고 했다.
이들은 “경기도 자체 선대위를 즉시 발족하겠다”고 밝혔다. 김 의원은 “현장을 지키는 저희가 직접 엔진을 돌리겠다”며 “위기 상황에서 경기도가 먼저 움직여 수도권 승리의 전초 기지가 되겠다”고 했다. 지역 공약에 대해서도 “현장을 아는 저희가 직접 만들고 책임지겠다”고 했다. 그러면서 “행동으로 신뢰를 되찾겠다”며 “경기도 공천이 완료되는 즉시 광역과 기초를 아우르는 통합 선거 전략을 가동해서 한 표 한 표 발로 뛰며 되찾겠다”고 했다.
안 의원(성남 분당갑)은 ‘뼈 아프다고는 진단을 넣었는데 최근 장 대표 행보 염두에 둔 부분인가’라는 물음에 “현재 가장 중요한 것이 환율, 유가, 집값”이라며 “제대로 된 해결책을 제시해야 하는데, 그런 점에서 부족했다는 저희들 자체적인 반성이 있었다”고 했다.
송 의원은 선대위 활동 계획에 대해 “늦어지고 있는 경기지사 후보 결정과 관계없이 우리가 소통 창구, 채널 조직 모든 것을 풀가동해 미리 선제적으로 조직을 구축하겠다는 것”이라고 했다.
송 의원은 ‘경기뿐만 아니라 서울, TK(대구·경북)에서도 지역별로 선대위 얘기 나오는데, 그 배경에는 지도부가 제 역할을 못한다는 비판 의식이 깔려 있다’는 시각에 대해선 “그것도 당연히 포함되는 것”이라고 했다.
지도부가 경기도 선거에 필요가 없다는 비판에 대해서도 “솔직히 그런 말씀을 많이 한다”고 했다. 다만 “이 자리는 6명밖에 안 되는 경기도 국회의원님들이 결사 항전의 각오를 밝히는 자리”라고 했다.
6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부에선 장동혁 대표를 둘러싼 논란과 비판이 커질수록, 지도부와 거리를 두는 양상이 나타나고 있다.
국민의힘 대구시장 후보 본경선에 진출한 추경호 의원(대구 달성군)은 21일 라디오에서 “지역 선대위를 꾸릴 것”이라며 지도부와 거리를 뒀다. 그러면서 “지금 대구·경북 통합선대위도 구상하고 있기 때문에 저희는 저희대로 지역별 특성을 반영한 선거 활동을 할 것”이라고 덧붙였다.
서울시당 공천관리위원장인 국민의힘 배현진 의원도 “역시 장동혁다운 정무감”이라며 장 대표를 비판했다. 배 의원은 20일 페이스북에 쓴 글에서 “‘지선을 위해서 미국에 다녀왔다’고 하는 장 대표가 돌아와 가장 처음 한 일이 시도당에서 한 달 넘게 심사하고 올린 공천안에 대한 의결 보류”라며 “한 시가 급한 후보들 발목잡기가 3주 차에 접어든다”고 했다.
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