모디 “韓기업 전담데스크 설치…한국 ‘빨리빨리’ 문화 배우겠다”

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 한국 기업의 인도 진출을 지원하기 위한 전담 조직을 양국에 상호간 설치하기로 합의했다.
김용범 정책실장은 20일(현지시간) 인도 뉴델리 한 호텔에 마련된 한국프레스센터에서 열린 브리핑을 통해 이날 정상회담에서 양국 간 경제협력 강화 방안이 집중 논의됐다고 밝혔다.
김 실장에 따르면 모디 총리는 소인수 회담에서 양국 경제협력에 대한 강한 의지를 밝히며, 한국 기업의 인도 진출 과정에서 제기된 규제의 불확실성과 예측 가능성 부족 문제에 공감했다. 이에 인도 총리실이 컨트롤타워 역할을 맡아 한국 기업을 위한 전담 데스크를 설치하겠다고 제안했다.
또한 모디 총리는 청와대에도 인도 경제협력 전담반 구성을 요청했고, 이 대통령 역시 이에 긍정적으로 답했다. 모디 총리는 조만간 한국 기업인을 초청해 현지 진출 과정의 애로사항을 직접 청취하고 해결 방안을 모색하겠다는 의지도 밝혔다.
양국 정상은 조선, 인공지능(AI), 반도체, 청정에너지 등을 향후 핵심 협력 분야로 꼽았다. 모디 총리는 “인도의 규모와 한국의 속도가 결합되길 기대한다”고 강조했다.
이날 국빈 오찬에서는 한·인도 경제인 대화도 진행됐다. 모디 총리는 이 자리에서 “양국은 앞으로 더욱 미래지향적인 파트너십이 기대된다”며 “인도는 청정에너지, 원자력, 반도체 등 미래 분야의 인센티브를 제공할 계획”이라고 밝혔다.
또 “앞으로 파트너십이 더욱 범위를 넓히고 더욱 과감해져야 한다”면서 “한국의 ‘빨리빨리’ 문화를 배워서 파트너십이 더욱 강화하기를 기대한다”고도 했다. 이어 “현대자동차와 LG전자 가전, 삼성 휴대전화는 인도인들이 모두 알고 있고 포스코와 효성도 모두 잘 아는 기업”이라며 “앞으로 잘해보자”고 말했다.
이 대통령은 차이왈라(Chaiwala·인도식 홍차인 차이를 파는 상인) 출신인 모디 총리와 소년공 출신인 자신의 성장 배경을 언급하며 “공통된 삶의 궤적에 있다”고 친밀감을 표한 뒤 “기업의 노력이 실제 성과로 이어질 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다”고 강조했다.
주요 기업들도 이날 행사에서 인도 투자 계획을 발표했다. 삼성은 현지 연구개발과 첨단제품 생산 확대 방침을 밝혔고, 현대자동차는 푸네 제3공장 준공식에 모디 총리를 초청했다. 포스코는 인도 JSW그룹과의 제철소 건설을, HD현대는 중형 조선소 투자 계획을 각각 소개했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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