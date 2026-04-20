[단독]한동훈, 로펌 변호사로 등록…주민 소통 염두에?

부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 대표가 최근 한 로펌 소속 변호사로 이름을 올린 것으로 알려졌다. 한 전 대표가 법무부 장관 퇴임 후 변호사로 등록한 건 이번이 처음이다.
20일 복수의 법조계·야권 관계자에 따르면, 한 전 대표는 지난달 초 서울 강남구 삼성동에 개업한 법무법인 다함 소속 변호사로 이름을 올렸다. 변호사협회 등 신고도 마쳤다고 한다.
이 로펌은 한 전 대표를 비롯해 강태욱 이상윤 이종진 홍종기 변호사 등이 활동하는 것으로 전해졌다. 강 변호사는 국민의힘 법률자문위원회에서 활동했고, 홍 변호사는 윤석열 정부 당시 국무총리실 민정실장 등을 역임했다. 한 전 대표는 부산 북갑 출마를 결심하기 전 변호사 등록 등을 결정한 것으로 알려졌다.
정치권에서는 한 전 대표가 부산 북갑에서의 정치활동을 길게 하는 것까지 염두에 두고 변호사 등록을 한 것 아니냐는 분석도 나온다. 한 야권 관계자는 “한 전 대표가 변호사 사무실을 내는 형태로 조금 더 지역 주민들과 밀착해 소통할 수도 있지 않겠느냐”라고 했다.
한 전 대표는 이날 부산에서 열린 학부모 간담회에 참석한 뒤 기자들과 만나 “제가 부산 북갑 보선에 나온 것은 유일하게 남은 민주당의 지역구를 제가 국민들께 다가가서 탈환하기 위한 것”이라며 “국민의힘 장동혁 대표에게 ‘저랑 싸울 일이 아니다. 민주당과 싸워야 하지 않겠나. 왜 민주당 편을 드는가’라는 말을 꼭 하고 싶고, 이는 보수 정당을 지지하는 많은 분의 생각이기도 하다”고 말했다.
한 전 대표는 민주당 부산시장 후보인 전재수 의원을 겨냥해서는 “(전 의원이) 저를 고소하셨다고 그러던데, 저를 고소하려면 ‘나는 죽어도 까르띠에 안 받았다’라고 말하고 고소해야 하는 것 아닌가. 까르띠에 받았는지 안 받았는지 말하라고 하는 것을 고소했다니, 저는 전 의원이 이런 분인지 몰랐다”고 비판했다. 그러면서 “전 의원 보좌진 중에서 4명이 전 의원 때문에 증거인멸 혐의로 기소돼서 재판받고 있다”며 “그런데 전 의원은 여기에 대해서 조금의 책임감이라든가 어떤 반성을 하는 것이 아니라 마치 본인은 아무 문제 없는 것인 듯, 그게 별거 아닌 것처럼 얘기하고 있다”고 지적했다.
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